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Irán ratifica condena de 74 latigazos contra Parastoo Ahmadi por cantar sin velo en YouTube

Ya habían apelado la condena, pero el tribunal de apelación la confirmó sin cambios. Además Parastoo Ahmadi tendrá dos años de prohibición para ejercer actividades audiovisuales y salir de Irán.

  • Parastoo Ahmadi, condenada a 74 latigazos por cantar sin velo en YouTube. Foto: captura de video YouTube Parastoo Ahmadi.
    Parastoo Ahmadi, condenada a 74 latigazos por cantar sin velo en YouTube. Foto: captura de video YouTube Parastoo Ahmadi.
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 4 horas
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La cantante iraní Parastoo Ahmadi fue condenada a 74 latigazos y dos años de prohibición para cantar, realizar actividades audiovisuales y salir del país, después de que un tribunal de apelación ratificara el fallo por un concierto publicado en YouTube.

Ahmadi confirmó la decisión en Instagram. Según informó la agencia EFE, la Sala 16 del Tribunal de Apelación de la provincia de Qom rechazó las objeciones de la artista y de las otras ocho personas procesadas y mantuvo sin cambios la sentencia emitida en junio por la Sala 122 del Tribunal Penal de Qom.

Entérese: Las mujeres se quitan el velo para resistir con históricas protestas en las calles de Irán

La condena alcanza a Ahmadi, cuatro músicos y otras cuatro personas relacionadas con la producción del concierto. La cantante informó que el tribunal estableció además dos años de prohibición para ejercer actividades audiovisuales y salir de Irán. El tribunal de apelación también determinó que la decisión es “firme y de obligado cumplimiento”.

¿Por qué condenaron a Parastoo Ahmadi por su concierto en YouTube?

El caso comenzó el 11 de diciembre de 2024, cuando Ahmadi publicó en YouTube un video de 27 minutos presentado como un “concierto hipotético”. La grabación se realizó en el histórico caravasar de Deir Gachin, en la provincia de Qom.

En la presentación, la cantante aparece sin velo, con un vestido negro largo y los hombros descubiertos, mientras interpreta varias canciones junto a cuatro músicos hombres. La publicación tuvo una respuesta judicial en menos de 24 horas. Las autoridades denunciaron a Ahmadi y a los demás participantes por realizar el concierto “sin permiso” y no respetar las “normas legales y religiosas.

Lea más: Irán respondió a Colombia tras rompimiento de relaciones diplomáticas: ¿qué implicaciones tiene?

Durante el proceso, las defensas argumentaron que la presentación tenía carácter artístico y que no existía intención delictiva. Esos argumentos no modificaron el fallo de primera instancia ni la posterior decisión del tribunal de apelación.

El antecedente de Parastoo Ahmadi durante las protestas por Mahsa Amini

Parastoo Ahmadi ya había enfrentado una denuncia en 2022, cuando publicó la canción De la sangre de la juventud de la patria durante las protestas desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini.

Amini había sido detenida por la Policía de la Moral por la forma en que llevaba el velo islámico. Su muerte provocó manifestaciones en distintos puntos del país y un debate internacional sobre las normas que regulan la vestimenta de las mujeres iraníes.

En contexto: El cabello suelto y sin velo: el desafiante acto de las iraníes tras la muerte de Mahsa Amini

El nuevo proceso contra Parastoo ocurrió dos años después de aquellas protestas. Para entonces, numerosas mujeres habían comenzado a aparecer en espacios públicos sin cubrirse la cabeza como una forma de desobediencia civil, mientras las autoridades mantenían las normas sobre el uso obligatorio del hiyab.

En Irán también existen restricciones para las presentaciones musicales de mujeres. Según el material difundido por EFE, las cantantes no pueden grabar discos y solo pueden ofrecer conciertos ante público femenino, sin cámaras de video o fotografías.

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