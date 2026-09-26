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Murió patrullero de la policía en accidente de tránsito cerca al deprimido de La Minorista

El fatal hecho afectó el tráfico del sector, uno de los más concurridos de la ciudad.

  • Las autoridades llegaron al sitio del acontecimiento para realizar la inspección. Foto: Cortesía.
    Las autoridades llegaron al sitio del acontecimiento para realizar la inspección. Foto: Cortesía.
El Colombiano
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hace 3 horas
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El patrullero Arnold Jesús Díaz Sotelo, de 33 años, murió en un accidente vial registrado en el sector de la calle 58 con carrera 57, en inmediaciones del deprimido de La Minorista.

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De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, el hecho ocurrió por un choque de un automóvil contra una motocicleta. Con 13 años en la Policía Nacional, la víctima era el conductor de la moto. El reporte del siniestro fue recibido a la 1:44 de la tarde. Al lugar acudieron las autoridades para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes.

Por el accidente, la vía permaneció cerrada en ambos sentidos mientras se atendía el caso. Las autoridades no entregaron, en la información suministrada, detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el choque ni sobre la identidad del conductor del automóvil involucrado.

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La zona del deprimido de La Minorista es un punto de conexión vial en el sector, por lo que el cierre de ambos sentidos generó afectaciones en la movilidad mientras se atendía el accidente.

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