Infantino se rinde ante Colombia tras su histórico bronce mundial

Colombia consiguió por primera vez una medalla en esta categoría al derrotar a Italia en la definición por el tercer puesto. El partido terminó 1-1 después de 120 minutos y la Tricolor se impuso 4-3 en los penales, con dos atajadas de Luisa Agudelo.

El histórico tercer lugar de la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026 sigue generando reconocimientos. Esta vez, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó el logro del equipo dirigido por Carlos Paniagua y felicitó a todos los integrantes del combinado nacional.

A través de una carta dirigida a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Infantino resaltó la importancia del resultado y lo calificó como motivo de orgullo para el fútbol colombiano.

“Colombia conquistó la medalla de bronce en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026. Por eso quisiera expresarle mis más sinceras felicitaciones por este importante logro, que representa un motivo de orgullo para el fútbol colombiano”, señaló el dirigente.

Infantino destacó el trabajo de la Tricolor

El presidente de la FIFA extendió sus felicitaciones más allá de las jugadoras y reconoció el aporte de todo el grupo que hizo posible la histórica campaña.

“También quiero transmitir mis felicitaciones a todos los que han contribuido a este resultado: a las jugadoras, al seleccionador, al equipo técnico y médico y, por supuesto, a los aficionados”, manifestó Infantino.

El dirigente internacional también relacionó el resultado conseguido en Polonia con el trabajo desarrollado alrededor de la selección y destacó aspectos como la preparación y la dedicación.

“Este resultado se basa, sin duda, en el trabajo duro, en el profesionalismo y en la atención a los detalles, así como en la pasión y el amor por este deporte”, expresó.

Infantino cerró su mensaje mirando hacia el futuro y augurando nuevos logros para el fútbol femenino colombiano.

“Todo ello augura un escenario muy prometedor y allanará el camino para próximos éxitos”, concluyó.

El reconocimiento llega después de una actuación histórica de Colombia en Polonia. La Tricolor avanzó hasta la semifinal después de superar a Polonia en octavos y a Nigeria en cuartos, ambos partidos por 1-0. En semifinales cayó 3-0 ante Corea del Norte, selección que defendía el título y que ya había derrotado a Colombia por el mismo marcador en la fase de grupos.