PSG resucitó en Mónaco y encamina su rumbo hacia los octavos de final de la Champions

Tras estar 2-0 en contra en menos de 20 minutos, el Paris Saint-Germain remontó en la cancha del Mónaco y ganó 3-2 en la ida de la repesca de los octavos de la Liga de Campeones, con doblete de Désiré Doué, que sustituyó al lesionado Ousmane Dembélé. El Balón de Oro 2024 se retiró con molestias en el gemelo izquierdo en el minuto 27. Tras un doblete del delantero Folarin Balogun (1’ y 18’), y pese a un penalti fallado por Vitinha (22’), los parisinos empataron con goles de Désiré Doué (29’), que sustituyó a Dembélé, y Achraf Hakimi (41’). Reducidos a diez por la expulsión de Aleksandr Golovin (48’), los monegascos claudicaron con un nuevo tanto de Doué (67’).

Resumen perfecto de la temporada

Este partido resumió a la perfección la temporada actual del campeón europeo vigente: lo malo, lo muy bueno y la pérdida de nuevo de Dembélé por lesión. En primer lugar, se mostró un destiempo en todos los sectores y en particular en defensa. Los jugadores de Luis Enrique encajaron dos goles con demasiada facilidad y muy temprano en el partido.

Los monegascos aprovecharon de entrada un mal cambio de juego de Nuno Mendes para lanzar una ofensiva y encontrar la cabeza de Balogun, extrañamente solo en el área. El delantero combinó luego a la perfección con Akliouche y Golovin para firmar un doblete, aprovechando de nuevo las concesiones y la lentitud de la defensa parisina. Pero el PSG se reactivó y mostró todo su talento y carácter, atributos que le llevaron a su primer título en la Champions el curso pasado.

Volvió el campeón de Europa

A pesar de un penalti de Vitinha detenido por Philipp Köhn (22’), volvieron a jugar juntos, a presionar ya combinar colectivamente. Doué fue el primero en mostrar todo su talento, como ya lo había hecho en la final de la Liga de Campeones, cuando firmó un doblete en el 5-0 ante el Inter. En uno de sus primeros balones y encontrado con inteligencia por Bradley Barcola, armó un disparo cruzado para marcar.