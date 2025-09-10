¿Qué sigue para Colombia tras lograr la clasificación al Mundial? ¿Cuándo vuelve a jugar y contra quién?

La Selección Colombia que logró la clasificación al Mundial, ahora dejará de la lado la emoción de ese objetivo para planificar otro gran reto: la preparación con miras a la cita de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

El técnico Néstor Lorenzo ya había confirmado la presencia de Colombia en dos partidos amistosos previstos para octubre y ahora, tendrá que diseñar el plan de preparación para el Mundial de 2026.

Aunque no han entregado datos de cuántos partidos y ante qué rivales Colombia se preparará para el Mundial, es claro que se tienen que programar varios juegos, en los cuales, además de seguir consolidando el equipo, el entrenador podrá observar alternativas para la elección de los 23 jugadores que estarán en la cita orbital.