Conozca los secretos del Bodø/Glimt, equipo del Círculo Polar Ártico que humilla a los gigantes de Europa

El Bodø/Glimt sigue adelante con su cuento de hadas. Este martes eliminó a un gigante de Europa, el vicecampeón continental Inter de Milán, en la propia capital lombarda y se clasificó para octavos de final de la Champions League.
Para delirio de los más de tres mil hinchs que llegaron desde Noruega, el Bodø/Glimt ganó en San Siro por 2-1 en el partido de vuelta de los playoffs para octavos y no dejó dudas de su superioridad sobre el Inter, al que ya había derrotado 3-1 en la ida la semana pasada.
Jens Petter Hauge a los 58 minutos y Hakon Evjen a los 72 anotaron los tantos del Bodø/Glimt, una de las revelaciones del torneo, mientras que el defensa Alessandro Bastoni descontó para el Nerazzurro a los 76 minutos.
“Para nosotros ha sido increíble. Sabíamos que sería muy difícil contra el Inter, que es un equipo muy fuerte y jugó la final la temporada pasada”, dijo Hauge, una de las figuras del Glimt. “Tengo fe en este proyecto y lo estamos demostrando en la Champions League”.
El modesto equipo del Círculo Polar Ártico ha derrotado en esta Liga de Campeones de Europa al Manchester City y al Atlético de Madrid, además de al Inter en dos ocasiones.
Ahora continuará su epopeya en esta Champions enfrentándose en octavos al Manchester City o al Sporting de Portugal, según le depare el sorteo del viernes.