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Intercambio virtual de estrellas: Juanfer Quintero y Rodrygo protagonizaron un momento único

Juanfer Quintero y Rodrygo protagonizaron un emotivo encuentro virtual que revivió uno de los momentos más históricos del fútbol sudamericano. Entre camisetas, recuerdos y elogios, ambos cracks conectaron a través de la pasión que dejó la final de Madrid 2018.

  • Con la mediación de Avalon Sports, ambos jugadores pudieron intercambiar sus camisetas. FOTO AVALON SPORTS
    Con la mediación de Avalon Sports, ambos jugadores pudieron intercambiar sus camisetas. FOTO AVALON SPORTS
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 21 minutos
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Juan Fernando Quintero y Rodrygo protagonizaron un cruce inesperado que rápidamente captó la atención de los fanáticos del fútbol. A través de una videollamada, el talentoso mediocampista colombiano y el atacante brasileño compartieron un momento cargado de admiración mutua, nostalgia y pasión por el juego.

El encuentro virtual tuvo un detalle especial: ambos futbolistas intercambiaron camisetas, gesto que despertó entusiasmo, especialmente entre los hinchas de River Plate. “Juanfer, muchas gracias por la camiseta, y aquí te regalo la mía”, expresó Rodrygo con una sonrisa, mientras mostraba orgulloso la casaca que recibió.

La escena estuvo marcada por un recuerdo imborrable: la histórica final de la Copa Libertadores 2018 entre River y Boca en Madrid. En el video, Rodrygo rememoró aquel partido con admiración, destacando la actuación de Quintero: “Entró en la segunda parte... y luego mete el gol. Golazo”, comentó, evidenciando el impacto que tuvo ese momento incluso fuera de Argentina. En ese entonces, el brasileño aún jugaba en el Santos, antes de dar el salto al Real Madrid en 2019.

El intercambio no se limitó a lo simbólico. Rodrygo también firmó una camiseta especialmente para Juanfer, sellando un gesto de respeto entre dos jugadores de enorme calidad. La conexión entre ambos fue posible gracias a Avalon Sports, la agencia colombiana liderada por Deiver Montes, que facilitó este atractivo crossover futbolístico.

El momento más emotivo llegó cuando el propio Quintero se sumó a la videollamada. “¿Cómo está, hermano? ¿Todo bien?”, saludó el colombiano, iniciando un breve pero cálido diálogo. “Aquí ya estamos para entrenar, jugamos mañana”, añadió, mostrando su cercanía y sencillez.

Rodrygo, en un fluido español, agradeció nuevamente el gesto: “Gracias por la camiseta”, a lo que Juanfer respondió con humildad: “No, hermano, un placer”. Tras intercambiar palabras de afecto y cerrar con un “estamos juntos” al unísono, ambos se despidieron, dejando una imagen que refleja la hermandad que puede generar el fútbol.

Antes de finalizar, el delantero del Real Madrid —quien actualmente se encuentra en recuperación tras una grave lesión de rodilla sufrida el 2 de marzo en un partido ante Getafe— reiteró su agradecimiento y prometió enviar su camiseta firmada.

Más allá del intercambio, el episodio dejó en evidencia el alcance global de aquella final en Madrid y la admiración que Juan Fernando Quintero genera en figuras del fútbol mundial. Un cruce breve, pero lleno de significado para los amantes del deporte.

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