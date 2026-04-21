35 lesiones suma Radamel Falcao García en su carrera: ¿cuáles han sido las más graves?

El delantero colombiano Radamel Falcao García volvió este semestre a Millonarios tras haberse desvinculado del conjunto embajador en 2025. El Tigre no ha sido capaz de despegar en Millos este año, ya que ha sufrido 3 lesiones en tan solo 4 meses del año, las cuales le han hecho perder 21 partidos en el semestre. El mundo del fútbol, se lamentó por la rotura del ligamento cruzado ocurrida el 31 de mayo de 2014, que hizo que Radamel se perdiera la Copa del Mundo Brasil 2014. Pero además de esta lesión, El Tigre ha sufrido otros 34 percances de salud. A sus 40 años, el delantero busca hacer historia con Millonarios de Bogotá; sin embargo, las lesiones le han dificultado alcanzar el objetivo. Repasemos el historial de lesiones del Tigre.

Las lesiones de Falcao a lo largo del tiempo Radamel debutó en el fútbol argentino con River Plate en 2005. Bajo la dirección de “Mostaza” Merlo, el joven samario empezó a demostrar su talento para el juego y su capacidad goleadora durante 3 años. En el 2008, Falcao sufrió su primera lesión: un desgarro miofascial que lo marginó de las canchas durante 29 días e hizo que se perdiera 6 partidos con la Banda Cruzada; ese fue el único percance de salud que sufrió en Argentina. Ya en el fútbol portugués como delantero del Porto, Falcao sufrió solo dos lesiones, una en 2010 y otra en 2011; en ambas ocasiones las molestias fueron en la rodilla y breves contracturas musculares. En Porto, el Tigre se perdió solo 9 partidos en su estadía en el país luso. La mejor etapa como futbolista de Radamel Falcao fue en Atlético de Madrid. 2012 y 2013, dos años llenos de goles y títulos para los Colchoneros con García intratable en el ataque, y lo mejor de todo, sin lesiones durante ese tiempo.

Llegó a Mónaco en 2013 como piedra angular del ambicioso proyecto monegasco. A finales de 2013 sufrió una lesión en el muslo que lo marginó 25 días; sin embargo, la gran lesión, no solo de su estancia en Mónaco, también de su carrera, la sufrió el 31 de mayo de 2014 en un partido de Copa de Francia cuando se fracturó el ligamento cruzado, que lo mantuvo 190 días fuera de las canchas e hizo imposible que estuviera en el Mundial. En 2016, ya vistiendo la camiseta de Chelsea, Falcao sufrió una lesión inguinal, la segunda más larga de su carrera, en la que se perdió 32 partidos de los 151 partidos que no pudo competir. Cabe destacar que en su etapa en Manchester United no sufrió lesiones en 2015, pero tampoco encontró rodaje futbolístico. Entre 2016 y 2019, que tuvo su segunda etapa en Mónaco, Radamel sufrió 10 lesiones, pero ninguna lo hizo estar más de 20 días en la cancha, reiterándose en cinco ocasiones lesiones leves en el muslo tanto izquierdo como derecho. En el 2019, el Tigre arrima a Turquía para vestir la camiseta del Galatasaray, y allí volvieron los dolores de cabeza para Radamel. En diciembre de ese año, Falcao estuvo lesionado 66 días y se perdió 15 partidos con su club por problemas en el tendón de Aquiles. En el tiempo que vivió en Estambul, Falcao sufrió 8 lesiones más; en tres de ellas se perdió más de un mes por distensión en muslo y gemelos. Hay una lesión en particular que hoy se debe traer a colación. El 25 de abril de 2021, Falcao sufrió una fractura facial que hizo que el Tigre se pusiera una máscara por primera vez en su carrera. Actualmente, con Millonarios ha tenido problemas con su rostro y con la lesión confirmada del pasado 19 de abril; es probable ver al “Rada enmascarado” nuevamente.