“No me arrepiento de nada”: técnico de Inglaterra respondió a quienes criticaron su planteamiento contra Argentina en el Mundial 2026

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, asumió su responsabilidad por la derrota ante Argentina por 2-1 este miércoles en semifinales del Mundial 2026, pero sin arrepentirse de la estrategia ultradefensiva que dio alas a la remontada de su rival.
“No me arrepiento de nada”, afirmó el técnico alemán tras ver cómo su equipo desperdiciaba un gol de ventaja logrado por Anthony Gordon en el minuto 55 en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta. “Jugamos uno de nuestros mejores partidos, quizá el mejor, dadas las circunstancias”, aseguró el técnico alemán. “El equipo estuvo a la altura, pero no pudimos rematar la faena”.