“No me arrepiento de nada”: técnico de Inglaterra respondió a quienes criticaron su planteamiento contra Argentina en el Mundial 2026

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, asumió su responsabilidad por la derrota ante Argentina por 2-1 este miércoles en semifinales del Mundial 2026, pero sin arrepentirse de la estrategia ultradefensiva que dio alas a la remontada de su rival. “No me arrepiento de nada”, afirmó el técnico alemán tras ver cómo su equipo desperdiciaba un gol de ventaja logrado por Anthony Gordon en el minuto 55 en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta. “Jugamos uno de nuestros mejores partidos, quizá el mejor, dadas las circunstancias”, aseguró el técnico alemán. “El equipo estuvo a la altura, pero no pudimos rematar la faena”.

“Estuvimos tan cerca. Pero no pudimos mantener el nivel después de marcar”, reconoció. Tras la apertura de Gordon, Inglaterra fue acorralada en su campo por Argentina sin que Tuchel encontrara otra respuesta que intentar resistir introduciendo tres defensas desde el banco. El asedio albiceleste terminó dando frutos con los goles de Enzo Fernández en el minuto 85 y de Lautaro Martínez en el 90+2’. “Por supuesto que queríamos ir a por el segundo gol, pero no tenía la sensación de que los cambios ofensivos fueran a ayudar”, afirmó. “Nos mantuvimos en nuestro 4-4-2, pero cada vez nos volvimos más pasivos”.

“No modificamos nada después del gol, pero el partido cambió por completo”, consideró. “Argentina empezó a jugar asumiendo más riesgos, con más ritmo, con la sensación quizá de que ya no tenía nada que perder, lo que les liberó y nos frenó a nosotros”, expuso Tuchel en la conferencia de prensa. “Y nosotros de repente jugamos la sensación de que teníamos mucho que perder. Así que inmediatamente nos replegamos en un bloque bajo (...) Fue difícil para nosotros. No pudimos ganar ningún duelo ni tener posesión del balón”.

¿Qué dijo sobre la crítica que le hicieron?

Desde antes incluso de que Argentina empatara, las críticas empezaron a multiplicarse ante la decisión de Tuchel de parapetar a su equipo alrededor del área de Jordan Pickford. Ante la prensa, Tuchel respondió con un contundente “no” a la pregunta de si su planteamiento fue equivocado. “En cuanto pierdes, te critican, así son las cosas. Te critican después. Nadie sabe qué habría pasado si hubiéramos tomado decisiones distintas. Así que no tiene sentido entrar en eso y perder la cabeza”, argumentó.

“Soy responsable de ellas, yo las tomé, así que acepto la crítica”, concluyó. Con una de sus mejores generaciones de futbolistas, Inglaterra confió su banco al alemán Tuchel para terminar con 60 años de espera desde que alzaron su único título de Copa del Mundo ante su público. En esa travesía por el desierto, los Tres Leones también se han quedado siempre cortos en la Eurocopa, torneo del que fueron finalistas en las últimas ediciones de 2021 y 2024.

“No creo en una maldición ni en nada de eso, ni que la historia se repite en estos momentos”, dijo Tuchel sobre si las repetidas frustraciones de la selección inglesa son una cuestión de mentalidad. “Es simplemente que hay distintos entrenadores, jugadores, situaciones, rivales. Básicamente creo que es una cuestión de fútbol”, consideró el técnico, que asumió la selección en octubre de 2024 en sustitución de Gareth Southgate. En su intervención, Tuchel alabó tanto el nivel de Argentina como la entrega de su apasionada hinchada. “El apoyo fue extraordinario. Por supuesto, se sentía casi como jugar fuera de casa. Pero lo sabíamos, y estuvimos a la altura”, señaló. “Fue un gran rival. Intentamos eliminar a los campeones del mundo, a un grupo de jugadores experimentados”, dijo el timonel antes de reconocer lo ingrato que les resultará jugar el sábado el partido por el tercer puesto ante Francia.

“Ninguno de estos jugadores, ninguno de los jugadores franceses quiere jugar este partido. Quieren jugar la final (...) Pero lo haremos profesionalmente, por supuesto”, afirmó. “Nada de lo que se pueda decir en el vestuario puede quitar el dolor ni la decepción”.