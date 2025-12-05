La estrecha relación de Infantino con Trump genera suspicacias antes del Mundial 2026, ¿el fútbol está sobrepasando la línea política?

“Está muy claro que la política debe mantenerse al margen del fútbol y el fútbol debe mantenerse al margen de la política”, dijo Gianni Infantino, el presidente de la Fifa en 2018, pero siete años después, en 2025 y ad portas del Mundial tripartito entre Canadá, Estados Unidos y México, parece haberse olvidado de lo que dijo antes, sobre todo por la estrella relación que parece tener con el presidente norteamericano Donald Trump.
Y aunque podría decirse que su acercamiento se debe meramente a que la nación estadounidense es una de las tres sedes del primer Mundial con 48 selecciones, el vínculo entre el jefe del ente rector del deporte más popular del mundo y el magnate republicano –que poco conoce de fútbol, o soccer– va más allá del ambiente deportivo.