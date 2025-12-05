La estrecha relación de Infantino con Trump genera suspicacias antes del Mundial 2026, ¿el fútbol está sobrepasando la línea política?

“Está muy claro que la política debe mantenerse al margen del fútbol y el fútbol debe mantenerse al margen de la política”, dijo Gianni Infantino, el presidente de la Fifa en 2018, pero siete años después, en 2025 y ad portas del Mundial tripartito entre Canadá, Estados Unidos y México, parece haberse olvidado de lo que dijo antes, sobre todo por la estrella relación que parece tener con el presidente norteamericano Donald Trump. Lea aquí: Trump reveló a quién considera el “GOAT” del fútbol: eligió a un sudamericano como el mejor de todos los tiempos Y aunque podría decirse que su acercamiento se debe meramente a que la nación estadounidense es una de las tres sedes del primer Mundial con 48 selecciones, el vínculo entre el jefe del ente rector del deporte más popular del mundo y el magnate republicano –que poco conoce de fútbol, o soccer– va más allá del ambiente deportivo.

La BBC de Londres recordó los momentos en los que el italiano –elegido presidente de la Fifa en febrero de 2016– y Trump han compartido juntos: desde la primera visita de Infantino al Despacho Oval de la Casa Blanca en 2018, durante el primer mandato de Trump; su acompañamiento al presidente en el Foro Económico de Davos y la firma de los Acuerdos de Abraham (un pacto entre Israel y algunos países árabes del Medio Oriente en 2020) en Washington; la apertura de una nueva oficina de la Fifa en la Torre Trump de Nueva York, hasta la invitación a la segunda investidura en enero, sentado en un espacio destinado para los invitados especiales. Siga leyendo: ¿Le está quedando grande a Canadá la financiación del Mundial 2026? Esta última aparición fue celebrada inesperadamente por la Fifa y el propio Infantino insistió en que era lógico, dado que Estados Unidos iba a ser la sede del Mundial de Clubes, que serviría como “ensayo” de la organización del Mundial de 2026. Y en la final de ese torneo, en Nueva Jersey, se les vio más cercanos, incluso, la ceremonia de premiación se retrasó varios minutos por la participación del presidente de EE. UU., quien entregó el trofeo al capitán del Chelsea inglés, club ganador del evento.

Donald Trump junto a los jugadores del Chelsea en la celebración del título del Mundial de Clubes en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. FOTO: Tomada de X @WhiteHouse

Pero no solo sus apariciones públicas reflejan la cercanía entre ambos líderes, sino que las decisiones de uno son respaldadas por el otro. Así quedó en evidencia en el último encuentro entre ambos en la Casa Blanca, en el que se ultimaron detalles del sorteo de este viernes y de la seguridad del Mundial en el verano próximo. En ese encuentro, Trump volvió a amenazar con mover algunas de las once sedes que tendrá la Copa Mundo en su país, todo porque algunas de ellas están gobernadas por demócratas, el partido opositor a su gobierno.

“Los gobernadores van a tener que comportarse. Los alcaldes van a tener que comportarse”, aseguró Trump, y agregó que “si vemos que puede haber algún problema, le pediría a Gianni (Infantino) que lo traslademos a otra ciudad...”. A su turno, el presidente de la Fifa, aseguró que cualquier ciudad de Estados Unidos se considera segura para los miles de aficionados que llegarán a disfrutar del Mundial.

“Hoy podemos ver que la gente confía en Estados Unidos... Saben que vendrán aquí y vivirán una Copa Mundial segura. Esta es la responsabilidad, por supuesto, del Gobierno, de la secretaria de Seguridad Nacional (Kristi) Noem, de todos”, dijo el presidente de la Fifa. Le puede interesar: Uno de cada tres latinos en EE. UU. dice estar arrepentido de haber votado por Trump, según encuesta “Y obviamente, discutiremos. Trabajamos juntos”, agregó Infantino, dejando abierta la puerta de poder cambiar alguna sede a petición de Trump.

Esa proximidad reafirma entonces el vínculo entre los dos líderes, pues si solo se analizara en el contexto de los eventos deportivos, sería apenas normal que el presidente de la Fifa también se reuniera constantemente con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuyo país será la sede del partido inaugural, o con el primer ministro canadiense Mark Carney; sin embargo, con ellos no ha existido ese acercamiento constante. La relación de Infantino con Trump, sin duda, seguirá provocado una reacción negativa en el fútbol, como la que ocurrió a principios de este año en el Congreso de la Fifa en Paraguay en la que los delegados de la Uefa abandonaron el lugar cuando Infantino llegó horas tarde tras unirse a Trump en el Medio Oriente, acusándolo de priorizar “intereses políticos privados”.

Gianni Infantino y Donald Trump en la final del Mundial de Clubes en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. FOTO: Tomada de X @WhiteHouse

Y este viernes, un nuevo episodio se escribió en este vínculo, cuando Trump e Infantino ingresaron juntos al Kennedy Center de Washington D. C. para el sorteo, en el que, además, el presidente republicano recibirá el naciente premio de Paz de la Fifa, que ha sido interpretado como un premio de consolación por no obtener el Nobel de Paz, otorgado a la venezolana María Corina Machado. ¿Qué vendrá después?

Bloque de preguntas y respuestas