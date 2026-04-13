El mensaje más humano de René Higuita: la emotiva despedida a su padre con perdón y amor

El fútbol colombiano se une en un mensaje de respeto y reflexión tras las palabras del legendario exportero René Higuita, quien despidió a su padre con un emotivo mensaje que rápidamente conmovió a miles en redes sociales.

Lejos de un adiós marcado por el dolor o el resentimiento, Higuita optó por compartir una reflexión profunda sobre el perdón, la reconciliación y la sanación emocional. “Hoy despido a mi padre... no desde el rencor, sino desde la paz”, escribió el exguardameta, en un mensaje cargado de humanidad.

El ídolo colombiano, recordado tanto por su talento como por su personalidad única dentro y fuera de la cancha, dejó ver un lado íntimo al hablar de una relación que, como muchas, estuvo marcada por las dificultades. Sin embargo, con el paso del tiempo, ambos lograron reencontrarse desde una nueva perspectiva.