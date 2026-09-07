Rengifo domina y Juanfer acecha: este es el top 10 de los jugadores más caros del FPC

El mercado de pases y las actuaciones en la cancha volvieron a mover los números del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). En la más reciente actualización del portal Transfermarkt, Juan Manuel Rengifo se afirmó en lo más alto del escalafón de los futbolistas más cotizados de la Liga BetPlay II-2026. Le puede interesar: Kylian Mbappé espera poder ganar el Balón de Oro este año tras responder a las críticas: “Yo he hecho mucha historia” El mediocampista de 21 años al servicio de Atlético Nacional ostenta una valoración de 5 millones de euros, cifra que mantiene intacta desde junio y que ratifica su lugar en la cúspide tras sumar seis apariciones en el semestre (cuatro por Liga y dos por Copa).

Juan Manuel Rengifo es una de las principales figuras de Atlético Nacional. FOTO: Manuel Saldarriaga

Movimientos en el podio y persecución escarlata: Del top 5 a la experiencia de Juanfer

Técnicamente, Rengifo no estuvo solo en la cima de la montaña. Matías Orozco alcanzó los mismos 5 M€ tras la revisión, pero el volante barranquillero ya no forma parte del FPC luego de cerrar su vinculación con el Brighton de la Premier League, club que lo cedió al Castellón de la segunda división de España durante la temporada 2026/27. Ante la partida de Orozco, el segundo lugar del ranking quedó en manos de Yeison Guzmán. La figura de América de Cali registró un alza que elevó su valor hasta los 2.8 millones de euros, alcanzando la cotización más alta de su carrera. El podio lo completa su compañero en el conjunto americano, Josen Escobar, quien sumó 500.000 € a su ficha para situarse en 2.5 M€.

Otros de los jugadores más caros del FPC. Matías Orozco era uno de los de mayor valor, pero fue recientemente vendido. FOTO: Camilo Suárez, redes sociales Deportivo Cali, @morozco_10 y @yeisonguzman_17

Las casillas cuatro y cinco del listado corresponden a Emerson Batalla, tasado en 2 M€, y Elías Cabrera, con una valoración de 1.8 M€. En ese mismo escalón de los 1.8 millones aparece Juan Fernando Quintero, la incorporación estelar de Independiente Medellín, quien comparte cotización con el volante argentino de Atlético Nacional.

Las sorpresas del top 10: Contexto del torneo local

Con la misma cifra de 1.8 M€ figuran Joel Canchimbo (Junior de Barranquilla) y Cristian ‘Chicho’ Arango, quien protagonizó el descenso más pronunciado del mercado al sufrir un recorte de 700.000 € en su ficha.

Cristopher Fiermarin, guardameta del Atlético Bucaramanga valorado en 1.7 M€, y Halam Loboa, prometedor mediocampista del Independiente Medellín cotizado en 1.6 M€, cierran la nómina de los diez jugadores más valiosos del balompié nacional. En el ámbito competitivo de la Liga BetPlay II-2026, América de Cali comanda la tabla de posiciones con 20 puntos. Detrás del líder se ubica Independiente Medellín con 15 unidades, seguido de Deportes Tolima con 13. Atlético Nacional y Millonarios escoltan el grupo de vanguardia con 12 puntos cada uno.

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