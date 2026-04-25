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Video | Con gol y pase gol, Richard Ríos lidera la goleada del Benfica y aprieta lucha por título en Portugal

Richard Ríos brilló con gol y asistencia en la contundente victoria del Benfica 4-1 sobre Moreirense, en un partido clave que mantiene viva la pelea por el título en la Primeira Liga.

  • Richard Ríos guió al Benfica a una nueva victoria en la liga de Portugal. FOTO @SLBenfica
    Richard Ríos guió al Benfica a una nueva victoria en la liga de Portugal. FOTO @SLBenfica
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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Richard Ríos firmó una de sus actuaciones más completas de la temporada en la victoria 4-1 del Benfica sobre el Moreirense, en duelo correspondiente a la fecha 31 de la Primeira Liga. En el estadio Da Luz, el mediocampista colombiano no solo marcó, sino que también asistió, convirtiéndose en figura clave de la noche.

El volante de la Selección Colombia apareció al minuto 29 para marcar el 2-1 parcial a favor de las ‘águilas’, en un partido determinante en la pelea por la parte alta del campeonato. El primer tanto del Benfica había sido obra de Leandro Barreiro, pero fue Ríos quien inclinó la balanza con un potente remate que superó al arquero André Ferreira, quien alcanzó a tocar el balón sin poder evitar que terminara en el fondo de la red.

Lejos de conformarse con el gol, Ríos cerró su actuación con una asistencia en los minutos finales. En una jugada de contragolpe, condujo con velocidad, levantó la cabeza y habilitó hacia un costado a Franjo Ivanovic, quien definió con un remate de pierna derecha para sellar el 4-1 definitivo y completar su doblete.

El triunfo mantiene al Benfica en la pelea por el título. A falta de tres jornadas para el final, el Porto lidera la tabla con 79 puntos, mientras que el conjunto lisboeta lo sigue de cerca con 75, en un cierre de temporada que promete emociones hasta el final.

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