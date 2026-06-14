Andrés Carne de Res cerró su restaurante hasta el 18 de junio en Medellín: esta es la razón

Una sola botella. Eso es lo que está detrás del cierre temporal de Andrés Medellín, la sede en El Poblado del restaurante famoso de Colombia Andrés Carne de Res.
El establecimiento permanecerá con las puertas selladas hasta el 18 de junio de 2026, luego de que las autoridades tributarias de Antioquia ejecutaran una resolución administrativa que, según la empresa, nunca fue notificada.
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