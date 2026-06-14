Murió joven en salto de bungee en Brasil: fue lanzada sin cuerda de seguridad y todo quedó grabado

Una falla que duró apenas unos segundos terminó costándole la vida a Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven brasileña de 21 años que murió el pasado sábado 13 de junio tras caer desde el Ponte do Esqueleto, en el municipio de Limeira, en el estado de São Paulo, mientras participaba en una actividad de salto extremo organizada por una empresa privada.
La joven, residente en Jandira, trabajaba como profesora de Educación Física y tenía formación en Gestión Deportiva. Su vida estaba ligada al deporte y las actividades al aire libre.
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Según informó la Policía Militar, Maria Eduarda fue lanzada desde el puente sin que la cuerda principal de seguridad estuviera conectada a su arnés. La caída, estimada entre 30 y 40 metros, le provocó lesiones mortales.
El momento quedó grabado en video y posteriormente se difundió en redes sociales. En las imágenes se observa cómo dos hombres la impulsan hacia el vacío mientras varias personas presentes advierten que algo no está bien y comienzan a gritar: “¡Chicos, la cuerda!”.