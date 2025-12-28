“Viví errores, aprendizajes, momentos difíciles”: la temporada que moldeó a Juan José Arias en Nacional

Para Juan José Arias, 2025 no fue un año más en su joven carrera. Fue, como él mismo lo define, el año en el que se convirtió verdaderamente en profesional. A sus 21 años, el defensor de Atlético Nacional vivió una temporada intensa, llena de contrastes, aprendizajes profundos y momentos decisivos que terminaron marcando su proceso de consolidación en el primer equipo verdolaga, coronado con un nuevo título de Copa Colombia, el octavo en la historia del club.
Arias fue protagonista durante gran parte del año. Se ganó un lugar en una posición compleja, donde el error se magnifica y la presión nunca da tregua. Desde el fondo, asumió responsabilidades, disputó partidos clave y enfrentó escenarios que aceleraron su madurez futbolística. Nacional encontró en él a un defensor joven, pero con carácter, capaz de competir en escenarios de alto nivel como la Copa Libertadores, donde incluso fue titular en varios encuentros y mostró que estaba preparado para ese salto.