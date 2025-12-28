x

“Viví errores, aprendizajes, momentos difíciles”: la temporada que moldeó a Juan José Arias en Nacional

El joven defensor de Atlético Nacional vivió el año más formativo de su carrera: entre errores, lesiones y títulos, encontró el escenario perfecto para consolidarse como futbolista profesional.

  • A su corta edad, 21 años, Juan José Arias ya acumula 72 partidos profesionales con Nacional. FOTO camilo suárez

    A su corta edad, 21 años, Juan José Arias ya acumula 72 partidos profesionales con Nacional.

    FOTO camilo suárez

John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

28 de diciembre de 2025
bookmark

Para Juan José Arias, 2025 no fue un año más en su joven carrera. Fue, como él mismo lo define, el año en el que se convirtió verdaderamente en profesional. A sus 21 años, el defensor de Atlético Nacional vivió una temporada intensa, llena de contrastes, aprendizajes profundos y momentos decisivos que terminaron marcando su proceso de consolidación en el primer equipo verdolaga, coronado con un nuevo título de Copa Colombia, el octavo en la historia del club.

Arias fue protagonista durante gran parte del año. Se ganó un lugar en una posición compleja, donde el error se magnifica y la presión nunca da tregua. Desde el fondo, asumió responsabilidades, disputó partidos clave y enfrentó escenarios que aceleraron su madurez futbolística. Nacional encontró en él a un defensor joven, pero con carácter, capaz de competir en escenarios de alto nivel como la Copa Libertadores, donde incluso fue titular en varios encuentros y mostró que estaba preparado para ese salto.

Sin embargo, el camino no fue lineal. Como suele ocurrir en los procesos reales de formación, también hubo momentos difíciles. Errores puntuales, expulsiones consecutivas y críticas hicieron parte del recorrido. Lejos de esconderlos, Arias los asume como parte fundamental de su crecimiento. “Este año me enseñó demasiado”, reconoce, consciente de que el fútbol profesional no solo se juega con los pies, sino también con la cabeza y el carácter.

Cuando parecía que el año cerraría con continuidad plena, una lesión en el tramo final de la temporada lo obligó a vivir el cierre desde afuera. Una de las pruebas más duras para cualquier futbolista: mirar sin poder intervenir. Desde la tribuna y el camerino, Juan José aprendió otro rol, el de alentar, acompañar y aportar desde la energía. “Desde afuera se hace más fuerza”, confiesa, entendiendo que aceptar el rol también es parte del equipo.

Aun así, estuvo presente en la gran noche. Vivió en el estadio la final de Copa Colombia, celebró con sus compañeros y sumó un nuevo título a su palmarés. Un campeonato que no solo premia al colectivo, sino que valida un proceso competitivo bajo la dirección técnica, destacando el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Diego Arias, un entrenador que, según Juan José, potenció la planificación, la confianza en los juveniles y el manejo del grupo, claves para el éxito en la Copa.

El balance colectivo deja sensaciones encontradas. Nacional no logró el objetivo de avanzar más lejos en la Libertadores ni clasificar en Liga, algo que el propio Arias reconoce como una deuda, especialmente por el nivel mostrado en casa ante rivales de peso como São Paulo. Sin embargo, el equipo aseguró presencia internacional y ahora mira con ambición la Copa Suramericana, un torneo que el club aún no tiene en sus vitrinas y que representa una oportunidad deportiva y económica clave. El cruce con Millonarios, a partido único en el Atanasio Girardot, aparece como un reto sin excusas.

En lo personal, Arias cierra el año con satisfacción. Jugó, erró, aprendió, celebró, se lesionó y volvió a levantarse. Marcó gol, ganó títulos y compartió vestuario con referentes como Tecillo, Cardona y Morelos, de quienes absorbió aprendizajes, especialmente del primero, por cercanía posicional y lectura defensiva.

Además, entendió la competencia interna como un valor y no como una amenaza. Compartió minutos y protagonismo con Simón García y César Haidar, quienes también respondieron cuando les llegó la oportunidad. Para Juan José, ese es uno de los grandes méritos del fútbol: tarde o temprano, premia al que trabaja y está preparado.

Así, el 2025 queda marcado como el año bisagra en la carrera de Juan José Arias. No solo por los partidos jugados o el título levantado, sino por todo lo que vivió en el camino. Un año que lo formó, que lo curtió y que lo dejó mejor preparado para lo que viene. Atlético Nacional tiene en él a un defensor joven, sí, pero con una madurez que ya empieza a notarse dentro y fuera de la cancha.

Ese crecimiento también se reflejó fuera de la cancha. En cada respuesta, Juan José dejó ver una madurez poco común para su edad, entendiendo el contexto del club, la exigencia histórica de Atlético Nacional y la responsabilidad que implica vestir una camiseta que no permite conformismos. Su discurso, sereno y autocrítico, evidencia a un futbolista que ya comprende los tiempos del alto rendimiento, que sabe que el talento debe ir acompañado de disciplina, paciencia y una mentalidad fuerte para sostenerse en la élite.

Con el panorama que se abre para la próxima temporada, Arias aparece como uno de los nombres llamados a seguir consolidándose en la defensa verdolaga. La recuperación total de su lesión será clave, pero su lugar en la competencia interna está respaldado por un año que lo fortaleció en todos los sentidos. Nacional mira al futuro con la ambición intacta y Juan José, formado en la exigencia y curtido por la experiencia, se prepara para seguir escribiendo su historia en el club, con la convicción de que lo vivido en 2025 fue solo el comienzo de una carrera que promete mucho más.

