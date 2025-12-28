Incendio acabó con vivienda en el barrio Goretti de Bello y dejó dos familias afectadas

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Bello atendieron en la noche de este sábado un incendio estructural en una vivienda ubicada en el barrio Goretti, del municipio del norte del Valle de Aburrá. El capitán Nelson Zuluaica, comandante del Cuerpo de Bomberos de Bello, indicó que el aviso a la estación llegó pasadas las 7:15 de la noche de este 27 de diciembre, cuando un vecino alertó sobre las llamas que empezaban a extenderse en un tercer piso. Tras esa primera alerta, se reportaron cerca de 35 llamadas reportando el hecho en la carrera 62 C #69B-53, muy cerca de la cancha del barrio.

Hasta el lugar llegaron dos máquinas y 18 bomberos quienes controlaron el incendio y rescataron a tres gatos que habían quedado atrapados en la vivienda. Las personas que se encontraban en la casa lograron salir antes con la ayuda de sus vecinos y resultaron ilesas. Siga leyendo: ¿Medellín perdió la lucha para prevenir el uso de pólvora? Quemados durante esta Navidad aumentaron en 54% La vivienda quedó completamente destruida y su techo se vino al piso. La conflagración dejó dos familias afectadas que están recibiendo asistencia de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, cuya recomendación fue autoalbergarse mientras se interviene la propiedad.