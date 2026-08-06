¡67 millones de dólares!: esa es la suma que gastó en fichajes River Plate para salir de la mala racha

Con la casi confirmada incorporación de Thiago Almada a sus filas, River Plate gastaría aproximadamente 67 millones de dólares en esta ventana de pases. El club de la banda cruzada tuvo varias salidas tras la final perdida ante Belgrano por el torneo local el pasado 24 de mayo. El “Millonario” dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet se despidió de Franco Armani y Juan Fernando Quintero, dos leyendas del club. Paulo Díaz, Maxi Meza, Sebastián Boselli y Andrés Herrera también salieron del club.

También hay que destacar que, por decisión de Coudet, hay 4 juveniles cedidos y siete jugadores que están apartados también por el criterio del técnico, entre ellos el colombiano Kevin Castaño. Para organizar el plantel a su gusto, Coudet empezó a pedirle al presidente Stefano Di Carlo y a la junta directiva varios nombres que combinan experiencia y juventud.

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El primer fichaje llegó libre; aunque tiene un salario considerable, se trata del defensor central de 38 años, Nicolás Otamendi, quien rescindió con el Benfica de Portugal para jugar en Núñez. El club cerró a dos laterales derechos: al uruguayo Giovanni González por 500.000 dólares, mientras que en Francisco Ortega invirtió 5,8 millones de dólares.

Para el mediocampo, el “Millonario” cerró dos jugadores de distinta realidad. Uno viene del Getafe de España, Mauro Arambarri, por 6 millones de dólares, y el otro de Vélez Sarsfield, Tobías Andrada, por la misma cantidad. La diferencia es que Arambarri ya está próximo a cumplir 31 años, mientras que Andrada es una de las joyas del fútbol argentino.

Más adelante, en el puesto de volante creativo, fue donde River se dejó la mayor suma al repatriar a la Argentina a Thiago Almada. El campeón del mundo en 2022 y subcampeón este año fue transferido desde el Atlético de Madrid por 23 millones de dólares, una suma de dinero impensada para cualquier otro fútbol en Sudamérica, a excepción del brasileño. Almada está llamado a ser la bandera del equipo.

Adelante, volvieron dos jugadores del proceso de Marcelo Gallardo. Rafael Santos Borré retornó a River desde Internacional de Portoalegre por 2,5 millones de dólares, mientras que Lucas Beltrán lo hizo desde el fútbol español por 8,6 millones de dólares.

La figura entre los delanteros es Ángel Correa, que volvió al fútbol argentino diez años después de su paso por San Lorenzo. El delantero llegó desde Tigres de México por 15 millones de dólares.