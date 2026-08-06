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¡67 millones de dólares!: esa es la suma que gastó en fichajes River Plate para salir de la mala racha

River, uno de los equipos más grandes del continente, atraviesa su peor racha histórica en cuanto a resultados.

  • Ángel Correa es uno de los fichajes de River para esta temporada. FOTO: X River Plate
    Ángel Correa es uno de los fichajes de River para esta temporada. FOTO: X River Plate
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
06 de agosto de 2026
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Con la casi confirmada incorporación de Thiago Almada a sus filas, River Plate gastaría aproximadamente 67 millones de dólares en esta ventana de pases. El club de la banda cruzada tuvo varias salidas tras la final perdida ante Belgrano por el torneo local el pasado 24 de mayo. El “Millonario” dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet se despidió de Franco Armani y Juan Fernando Quintero, dos leyendas del club. Paulo Díaz, Maxi Meza, Sebastián Boselli y Andrés Herrera también salieron del club.

También hay que destacar que, por decisión de Coudet, hay 4 juveniles cedidos y siete jugadores que están apartados también por el criterio del técnico, entre ellos el colombiano Kevin Castaño. Para organizar el plantel a su gusto, Coudet empezó a pedirle al presidente Stefano Di Carlo y a la junta directiva varios nombres que combinan experiencia y juventud.

Entérese: Sebastián Villa asistió en el empate de Boca mientras River se hunde tras la salida de Juanfer Quintero

El primer fichaje llegó libre; aunque tiene un salario considerable, se trata del defensor central de 38 años, Nicolás Otamendi, quien rescindió con el Benfica de Portugal para jugar en Núñez. El club cerró a dos laterales derechos: al uruguayo Giovanni González por 500.000 dólares, mientras que en Francisco Ortega invirtió 5,8 millones de dólares.

Para el mediocampo, el “Millonario” cerró dos jugadores de distinta realidad. Uno viene del Getafe de España, Mauro Arambarri, por 6 millones de dólares, y el otro de Vélez Sarsfield, Tobías Andrada, por la misma cantidad. La diferencia es que Arambarri ya está próximo a cumplir 31 años, mientras que Andrada es una de las joyas del fútbol argentino.

Más adelante, en el puesto de volante creativo, fue donde River se dejó la mayor suma al repatriar a la Argentina a Thiago Almada. El campeón del mundo en 2022 y subcampeón este año fue transferido desde el Atlético de Madrid por 23 millones de dólares, una suma de dinero impensada para cualquier otro fútbol en Sudamérica, a excepción del brasileño. Almada está llamado a ser la bandera del equipo.

Adelante, volvieron dos jugadores del proceso de Marcelo Gallardo. Rafael Santos Borré retornó a River desde Internacional de Portoalegre por 2,5 millones de dólares, mientras que Lucas Beltrán lo hizo desde el fútbol español por 8,6 millones de dólares.

La figura entre los delanteros es Ángel Correa, que volvió al fútbol argentino diez años después de su paso por San Lorenzo. El delantero llegó desde Tigres de México por 15 millones de dólares.

Ya no hay excusas para el “Chacho”

Eduardo Coudet reconoció el semestre pasado que el equipo que recibía de Marcelo Gallardo no lo armó él, algo que sirvió de leve excusa por la falta de resultados. Ahora, Coudet se encuentra con el plantel más caro del fútbol argentino y se ve en la obligación de salir de la peor racha del club en su historia (5 derrotas al hilo) y ganar los títulos que disputará: Copa Argentina, Liga Argentina y Copa Sudamericana.

Continúe leyendo: “La mayoría de jugadores colombianos no tienen cerebro”: exárbitro Pablo Lunati tras criticar a Kevin Castaño

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto dinero ha gastado River Plate en el mercado de fichajes?
River Plate invertiría aproximadamente 67 millones de dólares en esta ventana de transferencias si se concreta la incorporación de Thiago Almada. Esa cifra incluye los fichajes mencionados en el artículo.
¿Qué jugadores importantes dejaron River Plate antes de esta renovación del plantel?
El club se desprendió de varios futbolistas, entre ellos Franco Armani y Juan Fernando Quintero, además de Paulo Díaz, Maxi Meza, Sebastián Boselli y Andrés Herrera.
¿Qué refuerzos llegaron a River Plate para la temporada?
River incorporó a Nicolás Otamendi, Giovanni González, Francisco Ortega, Mauro Arambarri, Tobías Andrada, Thiago Almada, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán y Ángel Correa para reforzar distintas posiciones del equipo.
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