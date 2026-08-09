River toca fondo con su peor racha histórica; y Boca tampoco convence con Villa y Montero

River Plate no logra detener su caída: este sábado volvió a perder y atraviesa la peor racha de su historia, con seis derrotas consecutivas en torneos locales por primera vez en sus más de cien años de existencia. En esta ocasión, el Millonario fue derrotado 1-0 de visita por Tigre en partido de la cuarta fecha del torneo Clausura, en el que ocupa el último puesto del Grupo B, sin unidades. El delantero Ignacio Russo, hijo del fallecido entrenador Miguel Russo, aprovechó a los 78 minutos un error defensivo de Aníbal Moreno para batir al portero Santiago Beltrán y darle el triunfo a Tigre.

La derrota ante el Matador dejó en incómoda situación al director técnico Eduardo Coudet, que asumió en marzo en lugar del emblemático Marcelo Gallardo -el DT más exitoso en la historia de River- y en menos de cinco meses de gestión su trabajo pende de un hilo.

El Chacho en la cuerda floja

El futuro del Chacho Coudet en el Millonario se puede decidir en las próximas dos semanas, en las que River afrontará los octavos de final de la Copa Sudamericana, su principal objetivo del año, contra un rival de cuidado, el colombiano Independiente Santa Fe. River visitará al Cardenal el miércoles en El Campín, en Bogotá, y será local en la revancha siete días después en el estadio Monumental, en Buenos Aires, en un partido en el que el humor de los hinchas será clave en el futuro del DT. Coudet reconoció la gravedad de la situación. “Hay que cortar esto ya”, afirmó y se mostró dispuesto a renunciar si la racha negativa no se revierte. “¿Tiempo? Si veo que no se dan los resultados, no le voy a hacer daño a River, ni a los hinchas. Soy el más autocrítico”, agregó. “Siempre lo hablé, sé en el lugar en el que estoy. Es una situación muy compleja perder tantos partidos seguidos. Esto es River y sé las consecuencias que trae una racha así”, manifestó el entrenador.

Casi tres meses de sequía

“Lo primero y principal es revertir esta racha, obviamente”, afirmó y advirtió que conoce las “consecuencias de una racha como ésta”. “Hay que asumir la responsabilidad y ganar”, sentenció. La acumulación de derrotas se inició el 24 de mayo, cuando River perdió la final del torneo Apertura frente a Belgrano de Córdoba por 1-0. El Pirata cordobés conseguía su primer título en primera división y volvía a convertirse en el verdugo del Millonario, como en junio de 2011 cuando lo mandó a segunda división en la página más oscura de la historia del gigante del barrio de Núñez. Luego llegó la eliminación en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina a manos del modesto Aldosivi y posteriormente las cuatro caídas al hilo en sus primeros cuatro compromisos del recientemente iniciado torneo Clausura. Para intentar paliar la crisis, el equipo millonario anunció este sábado, horas antes de la nueva derrota contra Tigre, la llegada del volante albiceleste Thiago Almada, adquirido al Atlético de Madrid por 20 millones de euros, una cifra récord para el fútbol argentino. El experimentado zaguero Nicolás Otamendi, otro recién llegado a River tras más de quince años en el fútbol de Europa, reconoció la gravedad del momento que atraviesa el equipo: “estamos en un momento crítico. No podemos cometer más errores”.

Boca mejora pero no le alcanza

Su archirrival Boca Juniors, mientras tanto, mostró una leve mejoría en su juego la noche del sábado pero solo le alcanzó para igualar 1-1 con Vélez Sarsfield. En la cancha de Huracán, donde Boca ofició de local mientras el césped de La Bombonera sigue en reparaciones, el Xeneize fue de menor a mayor y totalizó 27 remates al arco, pero solo anotó un gol y dejó como punto débil la ausencia de un delantero centro. Para suplir esa carencia, Boca contrató al ecuatoriano Enner Valencia, recién llegado a Argentina y que observó el partido desde una tribuna. Vélez abrió la cuenta por intermedio de Diego Valdés con un tiro libre a los doce minutos, favorecido por una floja respuesta del arquero colombiano Álvaro Montero. Boca consiguió el empate a los 39’ en una jugada en la que asedió el área rival hasta que Flores remató, el arquero Marchiori dio rebote y el volante Santiago Ascacíbar mandó el balón a la red. Con la igualdad, Vélez sigue al frente del Grupo A con 10 puntos, invicto tras cuatro fechas, mientras que Boca quedó ubicado sexto, con cinco unidades.

La crisis de los grandes argentinos

Con Boca y River ubicados en octavos de final de Copa Sudamericana, lejos de la Libertadores que se acostumbraron a pelear, la crisis del fútbol argentino es cada vez más evidente. Desde las decisiones de la AFA de aumentar a 30 los equipos en la primera división del fútbol gaucho, la calidad del mismo disminuyó. En este momento, la asociación que preside “Chiqui” Tapia es investigada por el FBI. Lea también: Esta es la historia detrás de la famosa servilleta del papá de Messi que lo ligó por siempre al Barcelona