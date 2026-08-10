Ronald Araujo llega al Liverpool; el uruguayo quiere renacer en la Premier League

El defensa uruguayo Ronald Araujo jugará la próxima temporada en el Liverpool, tras el acuerdo de cesión al que llegaron el FC Barcelona y el club inglés este lunes.
El Barça no precisó los parámetros de la operación. Según la prensa española, los Reds se harán cargo del salario del jugador y contarán con una opción de compra de 55 millones de euros (63,5 millones de dólares).
“El FC Barcelona y el Liverpool FC han acordado la cesión de Ronald Araujo hasta el 30 de junio de 2027. ¡Mucha suerte, Ronald!”, escribió el club blaugrana en un comunicado.
Araujo, con contrato hasta 2031 tras haber renovado con el equipo catalán en enero de 2025, tratará de buscar en Inglaterra los minutos que le han faltado en España.