Embajador de Colombia en Reino Unido pidió que la Tricolor no juegue Eliminatoria si ELN no libera a padre de Luis Díaz Roy Barreras exigió que la Tricolor no dispute los juegos del clasificatorio como protesta ante el secuestro de los padres del jugador de Liverpool.

Roy Barreras pidió que Colombia no juegue en la Eliminatoria hasta que liberen al padre de Luis Díaz. FOTOS: Colprensa