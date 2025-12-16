x

No bastó la disculpa: Trump demandó a la BBC por 10.000 millones de dólares por la edición engañosa de un discurso

En noviembre, la cadena británica se disculpó por la edición de un discurso en el que daba la impresión de que Trump había incitado a una “acción violenta” a sus simpatizantes para que asaltaran el Capitolio en 2021, pero el mandatario finalmente presentó la demanda por difamación y violación de la Ley de Prácticas Engañosas y Desleales de Florida.

    Trump había dicho antes que la demanda era inminente, al afirmar que la BBC “puso palabras” en su boca cuando la cadena emitió la pieza audiovisual en el programa Panorama. FOTOS: Xinhua y Getty
Agencia AFP
hace 5 horas
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el lunes una demanda en la que reclama al menos 10.000 millones de dólares a la BBC de Londres por la edición de su discurso de 2021 a sus partidarios antes del asalto al Capitolio que fue presentado en un programa.

En contexto: La renuncia del director no fue suficiente: Trump amenazó a la BBC con millonaria demanda por discurso que fue manipulado

La demanda, presentada en un tribunal federal en Miami, reclama “daños por un monto no inferior a 5.000 millones de dólares” por cada uno de los dos cargos contra la cadena británica por presunta difamación y violación de la Ley de Prácticas Engañosas y Desleales de Florida.

Trump, de 79 años, había dicho antes que la demanda era inminente, al afirmar que la BBC “puso palabras” en su boca cuando la cadena emitió la pieza audiovisual.

En noviembre, la BBC se disculpó por haber dado la impresión de que Trump había incitado a una “acción violenta” antes de que sus simpatizantes asaltaran el Capitolio estadounidense, el 6 de enero de 2021.

El documental en cuestión se emitió el año pasado antes de las elecciones de 2024, en el emblemático programa de actualidad de la BBC, Panorama.

Siga leyendo: Director general de la BBC renunció tras denuncia de edición engañosa de un discurso de Trump

El video unió dos secciones separadas del discurso de manera que Trump parecía que instaba explícitamente a sus seguidores a atacar el Capitolio, donde los legisladores certificaban la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020. La parte de la grabación fue manipulada de tal manera que parece que el republicano dice a sus seguidores que va a caminar con ellos para “luchar como demonios”.

En su frase completa, el presidente dice: “Vamos a marchar hacia el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y representantes en el Congreso”. La expresión “luchar como demonios” corresponde a otro momento del discurso.

“La anteriormente respetada y ahora desacreditada BBC difamó al presidente Trump al manipular intencional, maliciosa y engañosamente su discurso en un intento descarado de interferir en las elecciones presidenciales de 2024”, dijo un portavoz del equipo legal de Trump en un comunicado a la AFP.

La British Broadcasting Corporation, cuya audiencia se extiende mucho más allá del Reino Unido, atravesó un periodo de turbulencia el mes pasado después de que un reporte periodístico de The Daily Telegraph volvió a poner el foco en el clip editado.

La BBC ha negado las acusaciones de difamación de Trump, aunque su presidente, Samir Shah, le envió al mandatario estadounidense una carta de disculpa. Shah también aseguró el mes pasado que la cadena está decidida a defenderse frente a la amenaza del presidente.

“Como hemos dejado claro anteriormente, defenderemos este caso. No haremos más comentarios sobre los procedimientos legales en curso”, dijo un portavoz de la cadena británica.

Le puede interesar: Zoe Kleinman, periodista de la BBC, cuenta su experiencia con la “niebla mental” durante una transmisión en vivo

