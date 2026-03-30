Esta es la indumentaria con la que marca colombiana Saeta vestirá a Haití en el Mundial

Para no desentonar en un evento dominado por marcas como Adidas, Nike o Puma, la empresa colombiana Saeta presentó sus diseños para la selección de Haití, que regresa a una Copa del Mundo tras 52 años.

Esta es la primera vez que una marca colombiana estará en un Mundial de mayores vistiendo a una selección y justamente lo hará con una que tras décadas y quizás beneficiada por el aumento de cupos para este certamen, volverá a sentir lo que es jugar el máximo torneo de selecciones en el mundo.

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Para estar a la altura de la exigencia, Saeta diseñó tres camisetas basadas en los colores de la bandera haitiana, siendo la azul la de local, la blanca de visitante y una roja como tercera opción.