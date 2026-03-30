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Esta es la indumentaria con la que marca colombiana Saeta vestirá a Haití en el Mundial

La marca colombiana presentó un diseño especial para el equipo caribeño cargado de un significado histórico y patriótico.

  • Haití, quien regresa a un Mundial tras 52 años, es vestido por la marca colombiana Saeta. FOTO: Tomada de redes sociales @fhfhaiti
    Haití, quien regresa a un Mundial tras 52 años, es vestido por la marca colombiana Saeta. FOTO: Tomada de redes sociales @fhfhaiti
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

30 de marzo de 2026
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Para no desentonar en un evento dominado por marcas como Adidas, Nike o Puma, la empresa colombiana Saeta presentó sus diseños para la selección de Haití, que regresa a una Copa del Mundo tras 52 años.

Esta es la primera vez que una marca colombiana estará en un Mundial de mayores vistiendo a una selección y justamente lo hará con una que tras décadas y quizás beneficiada por el aumento de cupos para este certamen, volverá a sentir lo que es jugar el máximo torneo de selecciones en el mundo.

Lea también: Marca colombiana diseñará las camisetas de uno de los clasificados al Mundial 2026: ¿cuál selección es?

Para estar a la altura de la exigencia, Saeta diseñó tres camisetas basadas en los colores de la bandera haitiana, siendo la azul la de local, la blanca de visitante y una roja como tercera opción.

Las camisetas tienen una carga histórica, pues en la parte inferior del frente de las prendas se destaca una representación de la Batalla de Vertières de 1803, gesta en la que los haitianos vencieron a las tropas de Napoleón para alcanzar su independencia.

Además, los tres uniformes cuentan con el cuello y el bordado de la manga en color rojo. También tendrán el lema “L’union fait la force” (la unión hace la fuerza), algo que según ha explicado la compañía, busca reflejar la resiliencia del pueblo haitiano.

En el caso de la camiseta local, se incluyó en la espalda la palma real, símbolo presente en el escudo nacional cuya madera es vital para la construcción en la isla.

La indumentaria también cuenta en sus telas con tecnología con protección solar (UPF 30–50) para bloquear rayos UVB, tecnología S-dried de secado rápido para gestionar el sudor y protección antiolor.

Las camisetas ya se encuentran disponibles para su venta. En la página oficial de Saeta, la camiseta versión jugador está a un precio de $499.000 y la versión hincha a $399.00.

Haití integra el grupo C del Mundial junto a Escocia, Brasil y Marruecos. Su debut será el 13 de junio ante los europeos en Boston, Estados Unidos.

Siga leyendo: Norteamérica 2026 será el Mundial del “milagro” de las diásporas, ¿por qué?

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