Marca colombiana diseñará las camisetas de uno de los clasificados al Mundial 2026: ¿cuál selección es?

Cuando Haití selló su clasificación al Mundial 2026, no solo fue motivo de celebración para los hinchas isleños. En Bogotá también hubo sensación de triunfo, pues por primera vez una marca colombiana verá su logo en la camiseta de una selección en la Copa del Mundo.
Se trata de Saeta Sport, una empresa que nunca pensó que 15 años después de hacer un acto de caridad vería su logo en la competencia más importante del fútbol. Le contamos cómo esta marca colombiana llegó a vestir la selección haitiana.
