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No es cierto que James ganen $1.000 millones en Nacional: el dinero no fue su motivación

La cifra de $1.000 millones mensuales que ha circulado sobre el salario de James Rodríguez en Nacional está lejos de la realidad. El volante redujo sus pretensiones para regresar a Colombia y apostar por el proyecto verdolaga.

  • James Rodríguez durante su presentación a los hinchas en el Atanasio. FOTO CAMILO SUÁREZ
    James Rodríguez durante su presentación a los hinchas en el Atanasio. FOTO CAMILO SUÁREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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Durante los últimos días han circulado versiones periodísticas que aseguran que James Rodríguez recibirá un salario cercano a los 1.000 millones de pesos mensuales tras su llegada a Atlético Nacional. Sin embargo, esa cifra estaría alejada de la realidad y no corresponde a las condiciones económicas del acuerdo entre el futbolista y el club antioqueño.

Una cifra de ese nivel estaría fuera de los parámetros que maneja Nacional. De hecho, si el salario mensual del volante estuviera realmente en esos valores, difícilmente el conjunto verdolaga habría podido concretar su contratación, pues ningún equipo del fútbol colombiano está en condiciones de asumir con facilidad un pago de esa magnitud, independientemente de su infraestructura o respaldo económico.

La llegada de James a Nacional se explica, entonces, por otros factores. El futbolista decidió reducir sus pretensiones económicas porque, en esta etapa de su carrera, el dinero no era el único elemento determinante para elegir su próximo destino.

Para James, volver a jugar en Colombia tenía un valor especial. Y dentro de las opciones que tenía sobre la mesa, Nacional le ofrecía un proyecto deportivo atractivo, con un club acostumbrado a competir por títulos y con la posibilidad de volver a estar cerca de su entorno.

A esto se sumó un factor fundamental: la confianza del técnico Lucas González. El entrenador considera a James una pieza importante para su proyecto y tiene claro cómo quiere utilizar sus condiciones dentro del equipo. Esa confianza también fue determinante en la decisión del jugador.

Nacional tiene límites salariales

En Atlético Nacional existen unos topes salariales que hacen parte de la estructura económica del club. Esos valores están muy por debajo de los 1.000 millones de pesos mensuales que se han mencionado en algunas versiones.

Por eso, esas informaciones no han caído bien dentro de la institución. Más allá de que la cifra no corresponda a la realidad del acuerdo, en el club existe preocupación por el efecto que puede generar divulgar cantidades de dinero tan elevadas alrededor de una figura como James Rodríguez.

Uno de los principales motivos tiene que ver con la seguridad del futbolista y de su familia. Una cifra de ese tamaño puede generar una percepción equivocada sobre el dinero que recibe el jugador y aumentar riesgos innecesarios.

La realidad es que James hizo un esfuerzo económico para regresar al fútbol colombiano. Su decisión estuvo relacionada principalmente con el deseo de volver a competir en su país y hacerlo en un equipo con aspiraciones importantes.

Así se explica una contratación que, por su nombre y trayectoria, parecía difícil de concretar para cualquier club colombiano. Nacional encontró la fórmula para convencer al volante y James, por su parte, entendió que este proyecto podía ofrecerle algo que en otros destinos no encontraba.

Por eso, más allá de las cifras que han circulado durante esta semana, el mensaje dentro de Nacional es claro: el salario de James está dentro de una estructura salarial que el club puede asumir y no corresponde a los 1.000 millones de pesos mensuales que se han mencionado.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Es cierto que James Rodríguez gana $1.000 millones mensuales en Nacional?
No. Esa cifra estaría alejada de la realidad y no corresponde a las condiciones económicas de su llegada al club antioqueño.
¿Por qué James decidió llegar a Nacional si no fue por dinero?
El volante redujo sus pretensiones económicas porque priorizó regresar a Colombia, competir en un club con aspiraciones de título y hacer parte de un proyecto deportivo que le resultó atractivo.
¿Por qué Nacional está preocupado por las versiones sobre su salario?
Porque además de ser una cifra que no corresponde a la realidad económica del acuerdo, divulgar cantidades tan altas puede generar riesgos de seguridad para James Rodríguez y su familia.
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