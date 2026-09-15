James y el número 23 que eligió en Nacional: las curiosidades detrás de un número mítico

James Rodríguez ya tiene número para su nueva etapa en Atlético Nacional. El volante colombiano eligió el 23, un dorsal que tiene una fuerte carga simbólica en el mundo del deporte y que está asociado, principalmente, con algunas de las figuras más importantes de la historia.
La primera referencia es inevitable: Michael Jordan. El legendario basquetbolista convirtió el 23 en una marca personal durante su carrera con los Chicago Bulls y terminó haciendo que ese número trascendiera el baloncesto para convertirse en uno de los dorsales más reconocidos del deporte mundial.
James también tiene otras referencias cercanas. LeBron James utilizó el 23 durante buena parte de su carrera como homenaje a Jordan, mientras que David Beckham escogió ese número cuando llegó al Real Madrid, precisamente por su admiración por la estrella de la NBA.
Ahora, el 23 también estará asociado con James Rodríguez en Colombia. El capitán de la Selección eligió ese dorsal para su nueva aventura con Nacional, en una decisión que inevitablemente remite a esas grandes figuras.
La historia de Michael Jordan con el 23
La relación de Jordan con este número comenzó mucho antes de que se convirtiera en una estrella mundial.
Su hermano mayor, Larry, utilizaba el número 45 y, al ser mayor, tenía prioridad para escoger el dorsal. Michael quería ese mismo número, pero decidió buscar una alternativa: la mitad de 45 es 22,5 y, al redondearlo, llegó al 23. Lo que comenzó como una solución terminó convirtiéndose en uno de los números más famosos de la historia del deporte.
Jordan llevó el 23 durante prácticamente toda su carrera y lo convirtió en parte inseparable de su imagen. Su influencia fue tan grande que otros deportistas comenzaron a elegirlo como una manera de rendirle homenaje.