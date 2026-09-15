James y el número 23 que eligió en Nacional: las curiosidades detrás de un número mítico

Jordan llevó el 23 durante prácticamente toda su carrera y lo convirtió en parte inseparable de su imagen. Su influencia fue tan grande que otros deportistas comenzaron a elegirlo como una manera de rendirle homenaje.

Su hermano mayor, Larry, utilizaba el número 45 y, al ser mayor, tenía prioridad para escoger el dorsal. Michael quería ese mismo número, pero decidió buscar una alternativa: la mitad de 45 es 22,5 y, al redondearlo, llegó al 23. Lo que comenzó como una solución terminó convirtiéndose en uno de los números más famosos de la historia del deporte.

La relación de Jordan con este número comenzó mucho antes de que se convirtiera en una estrella mundial.

Ahora, el 23 también estará asociado con James Rodríguez en Colombia. El capitán de la Selección eligió ese dorsal para su nueva aventura con Nacional, en una decisión que inevitablemente remite a esas grandes figuras.

James también tiene otras referencias cercanas. LeBron James utilizó el 23 durante buena parte de su carrera como homenaje a Jordan, mientras que David Beckham escogió ese número cuando llegó al Real Madrid, precisamente por su admiración por la estrella de la NBA.

La primera referencia es inevitable: Michael Jordan. El legendario basquetbolista convirtió el 23 en una marca personal durante su carrera con los Chicago Bulls y terminó haciendo que ese número trascendiera el baloncesto para convertirse en uno de los dorsales más reconocidos del deporte mundial.

James Rodríguez ya tiene número para su nueva etapa en Atlético Nacional. El volante colombiano eligió el 23, un dorsal que tiene una fuerte carga simbólica en el mundo del deporte y que está asociado, principalmente, con algunas de las figuras más importantes de la historia.

LeBron también eligió el 23 por Jordan

Uno de ellos fue LeBron James. Desde su llegada a la NBA con los Cleveland Cavaliers, LeBron utilizó el 23 como referencia directa a su ídolo. Posteriormente cambió al número 6 durante su etapa en el Miami Heat, pero volvió al 23 cuando regresó a Cleveland y también lo utilizó durante parte de su etapa con Los Angeles Lakers.

De esta manera, el 23 pasó de ser el número de Jordan a convertirse en un símbolo de una generación de deportistas que crecieron admirando al considerado por muchos como el mejor basquetbolista de todos los tiempos.

Beckham llevó el 23 del baloncesto al fútbol

El número también cruzó de manera definitiva la frontera entre el baloncesto y el fútbol con David Beckham.

Cuando el inglés llegó al Real Madrid en 2003, el número 7 que había utilizado en el Manchester United estaba ocupado por Raúl González. Beckham tuvo entonces que buscar otro dorsal y eligió el 23 como homenaje a Michael Jordan.

Desde entonces, otros futbolistas también han utilizado ese número. Mesut Özil y Wesley Sneijder lo llevaron durante sus etapas en el Real Madrid; Luis Díaz lo utilizó en el Liverpool, mientras que Jules Koundé lo ha vestido en Sevilla y Barcelona.

El español Raúl Tamudo también tuvo una relación particular con el 23, pues debutó profesionalmente con el Espanyol un 23 de marzo de 1997.

¿Por qué el 23 aparece tantas veces?

La fascinación por este número, sin embargo, no se limita al deporte. Existe incluso lo que se conoce como el “enigma del 23”, una creencia según la cual este número aparece con una frecuencia llamativa en acontecimientos históricos, culturales y personales.

Entre las coincidencias que suelen mencionarse está que los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. También aparecen referencias al 23 en la Biblia, en la historia de los Caballeros Templarios y en las vidas de diferentes personajes.

Uno de los principales impulsores de esta fascinación fue el escritor estadounidense William Burroughs, quien comenzó a prestar especial atención a acontecimientos relacionados con el número después de una serie de supuestas coincidencias ocurridas en 1960.

Burroughs transmitió posteriormente esa obsesión a su amigo Robert Anton Wilson, y el número terminó teniendo un papel importante en la trilogía Illuminatus!, una obra de culto que popularizó todavía más la idea del llamado “enigma del 23”.

Incluso Hollywood llevó el fenómeno al cine. En 2007 se estrenó El número 23, protagonizada por Jim Carrey, cuya trama gira alrededor de un hombre obsesionado con la presencia constante de ese número.

¿Casualidad o algo más?

Aunque la lista de coincidencias puede resultar llamativa, también existe una explicación estadística para buena parte de ellas. Cuando se busca un número concreto entre miles de acontecimientos, fechas y personajes, es inevitable encontrar múltiples coincidencias.

La fascinación por el 23 también puede explicarse por la tendencia humana a encontrar patrones y significados en acontecimientos aparentemente relacionados.

Pero en el deporte la historia es diferente. Allí el significado del número no depende de una cuestión matemática o mística, sino de los personajes que lo convirtieron en símbolo.

Michael Jordan lo hizo en el baloncesto. LeBron James tomó el testigo. David Beckham lo llevó al fútbol. Y ahora James Rodríguez, uno de los futbolistas colombianos más importantes de las últimas décadas, decidió escribir su propio capítulo con el 23.