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Indignación por video de paciente abandonado en la calle frente al Hospital La María: centro médico pidió disculpas

Un video que circuló durante el fin de semana en redes sociales generó rechazo entre usuarios y autoridades luego de que mostrara cómo dos enfermeros dejaron a un paciente en una acera.

  • El Hospital La María aseguró que el hecho no representa sus valores institucionales, ofreció disculpas públicas y anunció investigaciones internas. Fotos: Mauricio Andrés Palacio Betancur y captura del video.
    El Hospital La María aseguró que el hecho no representa sus valores institucionales, ofreció disculpas públicas y anunció investigaciones internas. Fotos: Mauricio Andrés Palacio Betancur y captura del video.
  • Comunicado a la opinión pública de la gerencia del E.S.E. Hospital La María.
    Comunicado a la opinión pública de la gerencia del E.S.E. Hospital La María.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un video grabado a las afueras del Hospital La María de Medellín desató una ola de indignación este fin de semana luego de que mostrara a un paciente, aún vestido con bata hospitalaria, que es dejado en plena vía pública por dos personas que, al parecer, serían trabajadores del centro asistencial.

En las imágenes, ampliamente compartidas en redes sociales, se observa cómo el hombre es bajado de una silla de ruedas y ubicado sobre la acera junto a algunas de sus pertenencias. Según se aprecia en el video, el paciente presenta dificultades para mantenerse en pie mientras es vestido por los funcionarios. “Vea, sacan a este man así, en pelota”, se escucha decir a la persona que registra la escena.

Posteriormente, el hombre permanece tendido sobre el andén cuando una patrulla de la Policía llega al lugar para verificar su estado de salud.

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Tras la difusión del material, la E.S.E. Hospital La María emitió un comunicado en el que rechazó de manera categórica lo ocurrido y ofreció disculpas públicas al paciente, a sus familiares y a la ciudadanía.

”Con profunda indignación y dolor, la Gerencia de la E.S.E. Hospital La María rechaza de manera categórica los hechos registrados en un video que circula en redes sociales, donde se evidencia el trato indigno hacia un paciente a las afueras de nuestras instalaciones”, señaló la institución.

El hospital indicó que, una vez conoció la situación, activó las investigaciones internas correspondientes y adoptó medidas administrativas para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

Comunicado a la opinión pública de la gerencia del E.S.E. Hospital La María.
Comunicado a la opinión pública de la gerencia del E.S.E. Hospital La María.

Asimismo, informó que minutos después de ocurrido el incidente el paciente fue ingresado nuevamente a las instalaciones y actualmente se encuentra bajo cuidado, protección y monitoreo del equipo médico.

La institución aseguró que el caso obliga a fortalecer sus estrategias de humanización de la atención, manejo de crisis y prevención de situaciones de violencia en entornos asistenciales, especialmente en pacientes que enfrentan condiciones clínicas, emocionales o sociales complejas.

”Este actuar no representa nuestros valores de respeto, dignidad humana y humanización”, agregó el centro médico en el comunicado.

El caso ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el procedimiento realizado y pidieron explicaciones sobre las circunstancias que llevaron a que el paciente terminara en la vía pública.

Hasta el momento, el hospital no ha entregado detalles adicionales sobre el estado de salud del hombre ni sobre las personas involucradas en el hecho. Las investigaciones internas continúan mientras las autoridades buscan esclarecer plenamente lo sucedido.

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