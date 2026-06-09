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El llamado de Pacientes Colombia a Abelardo y Cepeda: tener en cuenta a los usuarios

La organización insistió en que la experiencia de los pacientes sea aprovechada para formular políticas públicas en salud.

  • Entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda saldrá el próximo presidente de Colombia. FOTO CORTESÍA
    Entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda saldrá el próximo presidente de Colombia. FOTO CORTESÍA
El Colombiano
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hace 2 horas
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A 12 días de que los colombianos decidan entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda quién será el sucesor de Gustavo Petro en la Presidencia, desde el sector salud se han hecho llamados para poner como prioridad atender la crisis financiera y humanitaria que vive el sistema después de cuatro años de decisiones gubernamentales que afectaron la prestación de los servicios. Una de esas organizaciones que alzó la mano para llamar la atención de los candidatos es Pacientes Colombia.

Ese movimiento, que reúne a 204 organizaciones de pacientes en todo el país, hizo un llamado público a las candidaturas presidenciales de Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda para que se comprometan a crear y formalizar una instancia permanente de participación ciudadana en salud en caso de llegar al Gobierno.

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La organización señaló que la participación de pacientes y usuarios no puede limitarse a los debates propios de la coyuntura electoral ni a escenarios simbólicos, sino que debe integrarse de manera efectiva en los espacios donde se toman decisiones sobre el sistema de salud. Entre ellos mencionó los Puestos de Mando Unificado (PMU) y otros mecanismos de coordinación sectorial encargados de definir políticas públicas, rutas de atención, asignación de recursos y respuestas ante situaciones de crisis.

Según el movimiento, un sistema de salud sólido requiere la participación activa de quienes hacen uso de él. Por eso, insisten en que las experiencias y conocimientos de los pacientes deben ser reconocidos y aprovechados en la formulación, implementación y seguimiento de las políticas públicas del sector.

Pacientes Colombia recordó que la salud es una responsabilidad del Estado y no de los gobiernos de turno. En ese sentido, advirtió sobre los riesgos de que las transformaciones del sistema dependan de los ciclos políticos y de cambios estructurales que puedan generar incertidumbre entre los usuarios cada vez que se produce una transición administrativa.

El vocero de la organización, Denis Silva, aseguró que Colombia necesita consolidar una política de Estado en salud que garantice estabilidad y continuidad. “La salud no depende de Cepeda ni de Abelardo; es responsabilidad del Estado colombiano garantizar un sistema estable, predecible y centrado en los pacientes, más allá de las disputas partidistas”, afirmó.

Silva también expresó preocupación por las consecuencias que los cambios frecuentes de modelo podrían tener para millones de personas que dependen del acceso oportuno a tratamientos, medicamentos y citas médicas. A su juicio, la incertidumbre sobre la continuidad de estos servicios afecta especialmente a quienes viven con enfermedades crónicas o de alto costo.

Según cifras citadas por Pacientes Colombia, cerca de 16 millones de pacientes en el país conviven diariamente con condiciones de salud que requieren atención constante. Por ello, el movimiento cuestionó si las campañas presidenciales han consultado de manera suficiente las necesidades reales de esta población y cómo planean incorporarlas en la construcción de soluciones.

La organización sostuvo que los colombianos deberían tener la certeza de recibir atención médica con oportunidad, calidad y dignidad, sin temor a que las fallas del sistema comprometan su bienestar o incluso su vida. En consecuencia, pidió que las propuestas de los candidatos se traduzcan en compromisos verificables y en espacios permanentes de diálogo con las organizaciones de pacientes en las distintas regiones del país.

Entre las exigencias planteadas, la organización solicitó que el próximo gobierno reconozca explícitamente la salud como un derecho humano, en concordancia con los estándares internacionales. Asimismo, pidió fortalecer la protección de líderes sociales, comunitarios y voceros de pacientes que trabajan desde los territorios en la defensa de este derecho.

Finalmente, el movimiento reiteró que el Estado tiene la obligación de organizar, regular y vigilar el sistema de salud para garantizar el acceso continuo a los servicios, la estabilidad institucional y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. En ese marco, insistió en que la creación de una instancia permanente de participación ciudadana en salud debe quedar incorporada tanto en los programas de gobierno como en los instrumentos normativos y acuerdos de gobernanza que adopte la próxima administración.

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