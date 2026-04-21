A Samuel Martínez lo comparan con Kaká mientras grandes de Europa se interesan en él

El talento de Samuel Martínez sigue captando la atención de los grandes clubes europeos. El mediocampista ofensivo de la Selección Colombia Sub-17 y del registro de Atlético Nacional ha despertado el interés de varios gigantes del continente tras su destacada actuación en el Sudamericano de la categoría. Uno de los clubes que lidera la carrera por el jugador es el Bayern Múnich. Según reportes desde Alemania, el conjunto bávaro no solo sigue de cerca su evolución, sino que dentro de la institución ya lo comparan con el legendario Kaká, una referencia que habla del impacto que ha generado su estilo de juego, visión y capacidad ofensiva.

El interés por Martínez no es aislado. De acuerdo con el periodista alemán Philipp Kessler, clubes de la talla del Arsenal y el Tottenham Hotspur se han sumado a la puja por el joven talento colombiano, en medio del impulso que le dio la conquista del título sudamericano.

Además, el seguimiento no se detiene ahí. Informaciones de la plataforma GiveMeSport indican que otros clubes de la élite europea como el Liverpool y el Chelsea también están atentos a su crecimiento, lo que convierte su futuro en una auténtica disputa entre potencias del fútbol mundial. Este creciente interés coincide con una estrategia clara del Bayern de reforzar su plantilla a largo plazo, buscando jóvenes promesas fuera de Europa, especialmente en Sudamérica, una región históricamente rica en talento. En ese contexto, Martínez aparece como una de las apuestas más prometedoras del momento.