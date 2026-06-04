Los estadounidenses tienen el don de nombrar las cosas, o de mostrar pioneros. Ahora, cuando los outsiders políticos —aquellos que reniegan de los políticos y se paran en los debates públicos como una nueva clase que juega a sus propias reglas— se señala como pionero a Donald Trump. La figura se ha vendido como nuevos en América Latina —con sus aranceles, deportaciones y lanchas hundidas en el Caribe—. Sí es cierto que, dado el poder de Estados Unidos, muchos nuevos líderes se alinean con el magnate. Pero el outsider, del que hoy se habla en Colombia por cuenta de Abelardo de la Espriella, es un viejo conocido de la región.

Según decenas de editoriales de los principales medios —críticos— de Estados Unidos, la segunda presidencia de Trump es más confrontativa que la primera y combina guerra arancelaria, ofensiva migratoria, despliegue militar y, en ciertos casos, injerencia electoral directa. Sin embargo, lo que realmente está reconfigurando el mapa es un contagio ideológico: la región vive una marea de triunfos de derecha que se reclaman afines al trumpismo. Ahora bien, también son triunfos que llegan después de fracasos de gobiernos de izquierda en la región.

Conviene recordar esa genealogía, porque relativiza la idea de un fenómeno “nuevo”. El arquetipo del antipolítico —el antisistema que se presenta contra la “partidocracia”— tiene en América Latina casos fundacionales: Alberto Fujimori, que en 1990 ganó en Perú como el desconocido que derrotó a Vargas Llosa; Fernando Collor de Mello, en Brasil; Abdalá Bucaram, en Ecuador; e incluso, desde la otra orilla ideológica, el Hugo Chávez de 1998. Y fuera de la región, el verdadero precursor del molde Trump —el empresario-celebridad que entra a la política por la puerta de atrás— fue Silvio Berlusconi en la Italia de los noventa.

Veamos el panorama actual. Nasry Asfura ganó en Honduras con un respaldo explícito de Trump dos días antes de los comicios; el oficialismo aliado de EE.UU. retuvo el poder en Costa Rica; y el ultraderechista José Antonio Kast venció a la izquierda en Chile. Ahora siguen Perú, que define este domingo en segunda vuelta entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, y Colombia, que el 21 de junio elige al sucesor de Gustavo Petro. Hacia fin de año, Brasil podría sellar el giro si Lula da Silva no logra reelegirse frente a Flavio Bolsonaro, lo que dejaría a la mexicana Claudia Sheinbaum casi sola en la orilla progresista.

El terreno es fértil porque el multilateralismo está en crisis. La cumbre CELAC-UE celebrada en Colombia en noviembre del año pasado reunió apenas a nueve jefes de Estado de sesenta invitados, mientras el bloque que sí se consolidó nació en Washington: el Escudo de las Américas, alianza de seguridad cuyo primer foro, celebrado en el pasado marzo en Miami, sumó a Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y República Dominicana. En ese vacío de marcos colectivos, cada líder negocia solo. “El MAGA se mueve por impulsos”, resume Mónica Hirst, profesora de la Universidad del Estado de Río de Janeiro: cada vínculo es único y, de impulso en impulso, se va construyendo un nuevo orden.