Adiós sequía: Colombia conquistó luego de 33 años el título sudamericano sub-17 de fútbol

Luego de 33 años Colombia volvió a gritar campeón en un Suramericano Sub-17 de fútbol.
En Luque, Paraguay, donde terminó este domingo la edición 21 del certamen, el elenco tricolor encontró revancha luego de perder (1-0) la final como anfitrión en 2025 ante Brasil. Esta vez venció a Argentina 4-0 en la última instancia.
Liderados por Samuel Martínez, un chico con una visión de juego increíble, la Tricolor alzó por segunda vez el título de la categoría tras el obtenido en 1993, en Colombia, cuando dirigida por Germán “Basílico” González superó a Chile.