Adiós sequía: Colombia conquistó luego de 33 años el título sudamericano sub-17 de fútbol

Liderados por Samuel Martínez, un chico con una visión de juego increíble, la Tricolor alzó por segunda vez el título de la categoría tras el obtenido en 1993, en Colombia, cuando dirigida por Germán “Basílico” González superó a Chile.

En Luque, Paraguay, donde terminó este domingo la edición 21 del certamen, el elenco tricolor encontró revancha luego de perder (1-0) la final como anfitrión en 2025 ante Brasil. Esta vez venció a Argentina 4-0 en la última instancia.

Luego de 33 años Colombia volvió a gritar campeón en un Suramericano Sub-17 de fútbol.

Colombia, apostando al contragolpe, intentó en los primeros minutos del periodo inicial hacer la diferencia ante un rival que se mostró más ambicioso en ataque, pero que luego perdió fuerza ante la reacción de los pupilos del entrenador Freddy Hurtado.

El centrocampista Martínez, de Atlético Nacional, hijo del exfutbolista Jairo “El Indio Martínez” Martínez y del cual dicen ya ha tenido conversaciones para ser fichado por el Bayern Múnich donde juega Luis Díaz, fue de los hombres que buscó desequilibrio en las transiciones de defensa a ataque del elenco tricolor.

Con gran distribución de la pelota, el flaco Martínez, más allá de la marca que tuvo sobre sí, buscó desde el centro del campo asociarse con compañeros como José Escorcia, Samuel Martínez, Adrián Mosquera y Matías Caicedo, todos ellos que siguieron insistiendo más allá de la férrea marca que ejercía la zaga argentina.

Cuando transcurrían 31 minutos el encuentro se vio afectado debido a un apagón por la explosión de un transformador en el escenario. Doce minutos estuvo el juego parado.

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Poco después, Colombia se salvó tras un remate de Marcos Ortiz que se estrelló en el palo.

Pero seguidamente Martínez respondió con un disparo de media distancia que se desvió al tiro de esquina.

Y cuando se acababa esa etapa, en una jugada colectiva, gracias a la tocata entre Éider Carrillo, Adrián Mosquera y tras una cabalgata de Samuel, este asistió a Miguel Agámez que, de forma potente y de zurda, mandó el esférico al ángulo derecho para vencer del portero Valentín Reigia.

Ya en la parte complementaria, luego de una bola englobada, Matías Caicedo, como hizo contra Paraguay, se adelantó a los zagueros y marcó con la coronilla (53’).

Cuando la Albiceleste seguía sin reaccionar de esa anotación, Colombia, con una buena jugada individual por el sector izquierdo de José Escorcia, centró y de cabeza Agámez convirtió el tercero del compromiso (60’).

Al 84’, Escorcia se zafó de la marca a dos contendores, entre ellos al arquero, y puso cifras concretas para la goleada criolla.

Después, los pupilos de Hurtado supieron cuidar el resultado para acabar con la sequía triunfal en dicha categoría, en la que demuestra que tiene un gran relevo generacional.

Argentina, en medio de la impotencia, perdió la calma y se quedó con diez hombres con la expulsión por una fuerte entrada de Mateo Mendizábal ante Carillo.

Cuando terminaba el encuentro, Argentina también vio la roja de Alan Alcaraz y Simón Escobar por juego brusco y varios de sus compañeros les reprocharon su mal comportamiento.

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Para llegar a la final, Colombia fue segunda en el Grupo A del Suramericano con 7 puntos: empató contra Ecuador (0-0), venció a Chile (1-0), perdió con Uruguay (0-2), se impuso a Paraguay (2-0) y luego superó a Brasil (3-0), al que no derrotaba desde hacía 17 años.

Colombia alineó con Luigi Ortiz; Edwin Estrella, Juan Fori, Santiago Vallecilla, Anderson Murillo; Éider Carrillo, Miguel Agámez, José Escorcia, Samuel Martínez; Adrián Mosquera y Matías Caicedo.

Argentina, que contó con la dirección de Diego Placente, salió con Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizábal, Julio Coria, Alex Cardozo; Marcos Ortiz, Matheo Machuca, Tobías Goytia, Giovanni Baroni; Simón Escobar y Facundo Salinas.

Tras su buena presentación, el conjunto criollo logró su clasificación al Campeonato Mundial de la categoría que se realizará en Catar, en noviembre próximo.