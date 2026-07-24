Video | Santa Fe pegó primero ante Caracas por Copa Sudamericana y ganó 2-0 en El Campín; vea aquí los goles

En el marco de los dieciseisavos de final de la Conmebol Sudamericana, Independiente Santa Fe recibió en el Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá al Caracas F.C., el club más laureado de Venezuela. Los cardenales dirigidos por el uruguayo Pablo Repetto iniciaron el segundo semestre de 2026 con la competición internacional directamente, caso idem para los bolivarianos.
Antes del juego, el técnico charrúa dejó claro el respeto que tenía por los caraqueños, reconociendo que el partido sería dificultoso y que el pase a octavos de final le costaría a Santa Fe, razón por la cual se quejó del calendario. Para Repetto es insólito que el primer partido del semestre sea uno de carácter internacional, siendo la Sudamericana la competencia prioritaria para el cuadro rojo de la capital de la república.
Por su parte, los Rojos del Ávila también llegaron sin ritmo, lastimosamente en su caso por razones extrafutbolísticas. El terremoto que perpetuó a Venezuela el pasado 24 de junio y que hasta el momento registra más de 5.000 personas fallecidas, hizo que el fútbol pasara a segundo plano y tanto la primera como la segunda división se cancelaran por tiempo indefinido, lo mismo la copa local.
Ya en materia futbolística, la obligación era 100% para Santa Fe, equipo que en el primer semestre del año vino de menos a más a pesar de ser campeón de la Superliga ante Junior el 21 de enero. Pablo Repetto y su equipo fueron muy cuestionados, no obstante, los leones llegaron hasta las semifinales del torneo local, cayendo por penales ante el mismo cuadro barranquillero y haciendo un buen papel en Libertadores a pesar de bajar a Sudamericana como uno de los mejores terceros.