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Jorge Mario Velásquez, expresidente del Grupo Argos, llegará a la junta de Ecopetrol, anuncia De la Espriella

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que Jorge Mario Velásquez integrará la junta de Ecopetrol, reforzando la reorganización de la petrolera.

  • Jorge Mario Velásquez, expresidente del Grupo Argos. FOTO: Camilo Suárez.
    Jorge Mario Velásquez, expresidente del Grupo Argos. FOTO: Camilo Suárez.
El Colombiano
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hace 43 minutos
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El expresidente de Grupo Argos Jorge Mario Velásquez tendrá un nuevo reto en el sector energético colombiano, ya que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció, en Medellín, que el reconocido empresario será nuevo integrante de la junta directiva de Ecopetrol, en medio de la transformación que atraviesa la compañía más importante del país.

El anuncio se hizo durante un evento de la alianza entre CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y Colombia, realizado en la Universidad EIA, y representa una de las primeras decisiones del gobierno entrante sobre el futuro de la petrolera estatal.

Lea más: Jorge Mario Velásquez, el “eterno aprendiz” que se despide tras 42 años en Grupo Argos

Durante el evento, De la Espriella señaló: “Agradezco al próximo miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, Jorge Mario Velásquez, aprovecho para hacer este anuncio. Gracias maestro por hacer parte de la transformación y del equipo que requerimos para llevar a Colombia al lugar de grandeza que se merece”.

Además, ante la noticia de que el CAF pondrá a disposición de Colombia un marco de financiamiento por US$9.000 millones para su administración, dijo que “este acuerdo permitirá financiar las prioridades que harán posible la transformación de Colombia en una patria milagro”, afirmó.

El mandatario electo sostuvo que los recursos serán destinados a proyectos de seguridad energética, infraestructura para la productividad, inclusión social y presencia efectiva del Estado en el territorio, e insistió en que serán administrados con “absoluto rigor”.

“No habrá espacio para el despilfarro, la improvisación ni la corrupción. Cada dólar terminará convertido en carreteras, energía, agua potable, empleo y oportunidades”, aseguró.

Durante su discurso también señaló que la seguridad será la prioridad de su administración, al considerarla la condición indispensable para atraer inversión, generar empleo y recuperar el crecimiento económico.

Jorge Mario Velásquez llega a la junta de Ecopetrol

La incorporación de Velásquez se conoce apenas horas después de que Ecopetrol iniciara una profunda reorganización de su junta directiva y de su alta gerencia, cambios que buscan preparar la transición hacia el nuevo Gobierno.

El nombramiento suma a uno de los ejecutivos más reconocidos del sector empresarial colombiano a un órgano directivo que deberá tomar decisiones estratégicas sobre el futuro de Ecopetrol, la transición energética, las inversiones en hidrocarburos y el rumbo financiero de la empresa.

La experiencia de Velásquez está ligada a la construcción, el cemento, la infraestructura, la energía y las inversiones, sectores en los que consolidó una trayectoria de más de cuatro décadas.

Entérese: ¿Quién es Luis Felipe Henao, el nuevo presidente de la junta de Ecopetrol?

El ejecutivo que pasó 42 años en Grupo Argos

La llegada de Jorge Mario Velásquez a Ecopetrol ocurre pocos meses después de cerrar un ciclo de 42 años en Grupo Argos, organización en la que construyó prácticamente toda su carrera profesional.

Su retiro de la presidencia del conglomerado, el pasado 31 de marzo, marcó el final de una etapa histórica para una de las empresas más importantes de Antioquia y del país.

Durante su despedida, Velásquez recordó que inició su trayectoria desde la planta de mezclas y que, paso a paso, ascendió hasta convertirse en el máximo directivo del grupo empresarial. En varias oportunidades se definió como un “eterno aprendiz”, expresión con la que resumió una carrera basada en la formación permanente y el liderazgo empresarial.

Bajo su dirección, Grupo Argos fortaleció su presencia internacional y consolidó un portafolio de negocios en infraestructura, cemento, energía y concesiones.

En contexto: “Un verdadero líder empresarial antioqueño”: los mensajes a Jorge Mario Velásquez tras poner fin a 42 años en Grupo Argos

El anuncio ocurre en plena reorganización de Ecopetrol

El anuncio de Velásquez coincide con una semana de cambios dentro de la petrolera estatal, ya que este jueves 23 de julio, la junta directiva eligió a Luis Felipe Henao Cardona como su nuevo presidente, luego de la renuncia de Ángela María Robledo Gómez, quien dejó tanto la presidencia como su asiento como miembro independiente por motivos personales, con efecto desde el 31 de julio.

Ese mismo día también dejará la junta Tatiana Roa Avendaño, integrante no independiente, igualmente por razones personales. Las salidas se suman a la de Juan Gonzalo Castaño, ocurrida hace cerca de dos meses, lo que abre espacio para que el nuevo Gobierno impulse una renovación del máximo órgano de dirección de Ecopetrol.

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