Video | Santa Fe venció a Fortaleza en dramática tanda de penaltis y completó los cuartos de la Copa

Ya quedaron listos los cruces de cuartos de final de la Copa BetPlay. Más de un mes después de que Nacional y el DIM se clasificaran a esa instancia del torneo, en la que se enfrentarán el próximo miércoles (8:30 pm.) en el Atanasio Girardot, se disputó el partido que completó el cuadro de los 8 mejores equipos del torneo. El domingo, en el estadio de Mosquera, Cundinamarca, Santa Fe venció a Fortaleza en el último juego de los octavos de final del torneo. La única tribuna del escenario deportivo, intervenido hace un par de años por la Alcaldía de ese municipio para lograr llevar el fútbol profesional a esa zona de la Sabana Occidente de Bogotá, estuvo llena de hinchas del elenco rojo.

Las personas que llegaron al estadio vieron cómo el “Expreso Rojo” se impuso 9-8 en la tanda de penaltis que definió el paso a los cuartos de final del segundo torneo en importancia, después de que los equipos igualaran a dos tantos en el tiempo reglamentario.

¿Quiénes hicieron los goles y a qué rival enfrentarán?

El juego en Mosquera fue entretenido. Los dos equipos salieron a proponer. La Copa no es un torneo de relleno. Ahora da cupo a un torneo internacional y eso no le viene mal a ningún club del balompié local. Por eso, ambos clubes entregaron todo para avanzar de ronda. Santa Fe dio el primer golpe. Al minuto 20 Hugo Rodallega anotó para los rojos de la capital. Sin embargo, al minuto 41 el futbolista mexicano Teun Wilke puso el empate para Fortaleza. El encuentro se fue en tablas para el segundo tiempo. Ahí, de nuevo, hubo dos celebraciones; una de cada cuadro.

Luis Palacios anotó para Santa Fe a los 49 minutos. Siete después, el centrodelantero argentino Francio Pulicastro marcó el tanto del empate, que forzó a una de las tandas de penaltis más largas que se han visto en los últimos años en el fútbol profesional colombiano, donde el “expreso rojo” sacó casta y avanzó a cuartos de final.

“Hay sensaciones de emoción porque la idea era clasificar. Se consiguió en unos penaltis emocionantes, donde hubo mucho suspenso. El partido fue parejo. Fortaleza es un buen rival. Nos vamos felices por la clasificación y esperamos seguir avanzando”, aseguró Hugo Rodallega, capitán del cuadro capitalino.

En esa instancia, Santa Fe se medirá contra Once Caldas de Manizales. El ganador de esa serie, que aún no tiene fecha programada, se enfrentará contra el equipo que triunfe el miércoles en el Atanasio Girardot en el clásico antioqueño entre Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín.