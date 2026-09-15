Se acabó el sueño de Colombia en la Sudamericana: Santa Fe fue eliminado por Vasco da Gama

El Vasco da Gama venció 2-0 en Río de Janeiro al colombiano Independiente Santa Fe y se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Sudamericana 2026.

El elenco carioca, que se había traído un empate sin goles de Bogotá la semana pasada, fue muy superior al Cardenal colombiano en Río de Janeiro y lo plasmó en el marcador con goles de Bruno Duarte a los 37 minutos y de David a los 65’.

El elenco carioca, que sonríe en el torneo regional mientras sufre en la liga brasileña, donde está en puestos de descenso, ahora el Vasco espera en semifinales por el vencedor de la llave que definen en la noche de este martes Sao Paulo y Boca Juniors en la urbe paulista.

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El Cardenal bogotano tuvo sin embargo dos buenas ocasiones en los primeros minutos del encuentro jugado en el estadio Sao Januario, en Río de Janeiro, ambas en los pies de su veterano goleador Hugo Rodallega, pero luego fue dominado por el local.

El Vasco ha mostrado en esta Copa Sudamericana una cara completamente distinta a la que presenta semana a semana en la liga brasileña, en la que está en puestos de descenso.

También clasificado a semifinales de la Copa de Brasil, el once cruzmaltino jugará en octubre por el pase a la final de la Sudamericana con el vencedor de la mejor serie de cuartos del torneo, Sao Paulo-Boca.

De esta manera se terminó el camino internacional para los equipos colombianos que ya no tienen representación ni en Copa Sudamericana ni en la Libertadores.

Estas competencias siguen dominadas por los elencos de Brasil y Argentina que son mayoría en las instancias semifinales.

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