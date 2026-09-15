Jhon Arias quiere llevar a Palmeiras a una nueva semifinal de Libertadores; ¿a qué hora y dónde ver el partido contra LDU?

Bajo la batuta de Abel Ferreira, Palmeiras vivió en los últimos seis años una de las épocas más gloriosas del club, en la cual consiguió dos Brasileirao y, principalmente, dos Copas Libertadores de América. Este miércoles 16 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde, el “Verdao” visita en Quito a Liga Deportiva Universitaria, con Jhon Arias como referente en el frente de ataque con José Manuel “El Flaco” López. En la ida disputada en el Nubank Stadium de Sao Paulo, el Palmeiras se llevó el triunfo por la mínima 1-0 con gol del argentino Agustín Giay, quien anotó su primer tanto con la camiseta del verde paulista. Para saber más: ¡El último baile del ‘10’! Messi tendrá su partido de despedida con la Selección en Buenos Aires

Jhon Arias, por su parte, jugó en la banda derecha, un sector que es familiar para él, pero que con el paso de los días dejó de lado para ser un poco más centralizado en el terreno de juego. El chocoano lleva 3 goles y 2 asistencias en 9 partidos disputados este año en la “Gloria Eterna”. Con un gol de ventaja y el sueño intacto de conseguir la cuarta estrella continental, el Palmeiras se enfrenta al club más ganador en cuanto a títulos internacionales que tiene el Ecuador. Liga de Quito tiene cierto favoritismo a ganar el partido, pues los de Gustavo Álvarez tienen un buen plantel y se hacen fuertes jugando en los 2.850 metros sobre el nivel del mar que tiene la capital ecuatoriana. El duelo será transmitido por ESPN y Disney. El árbitro antioqueño de 46 años, Wilmar Roldán, impartirá justicia en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

El Pincha luchará contra el Timao

Otro club paulista jugará este miércoles, esta vez de local. Corinthians y Estudiantes de La Plata se verán las caras en el Neo Química Arena. Esta serie va 1-1 tras el apasionante empate en la ida jugada en La Plata, Argentina. Este partido contará con jugadores de la talla de Memphis Depay o Fernando Muslera. Se jugará a las 7:30 p.m. con transmisión de ESPN. Mientras tanto, en la Copa Sudamericana, el Santos de las figuras irá sin Neymar a defender el marcador de 2-0 contra el Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez, que tendrá en el terreno de juego a Kevin Castaño y Mateo Cassierra. El Galo buscará la remontada con su público desde las 5:00 p.m., transmite DirecTV Sports. Lea también: Comienza la hora de la verdad en el Mundial Sub-20 femenino, ¿cuándo jugará Colombia ante Polonia? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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