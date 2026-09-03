Santa Fe remontó y venció 3-2 a Millonarios en el clásico bogotano

Independiente Santa Fe derrotó 3-2 a Millonarios el miércoles en la noche en el clásico bogotano en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en partido adelantado de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026.

Millonarios golpeó primero y lo hizo muy temprano. Al minuto 6, Daniel Ruiz aprovechó una asistencia de Leonardo Castro para poner el 1-0 y darle ventaja al conjunto azul. Incluso, Castro volvió a marcar posteriormente, pero su anotación fue invalidada por fuera de juego.

Santa Fe reaccionó antes del descanso. En el tiempo añadido de la primera parte, Jhojan Torres apareció para establecer el 1-1 al minuto 45+2.

La parte complementaria fue determinante para los dirigidos por Pablo Repetto. Apenas comenzaba el periodo y Franco Fagúndez marcó al minuto 50 para darle la vuelta al marcador y poner el 2-1.

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Santa Fe no se conformó. Al 71’, Emerson Rodríguez, exjugador de Millonarios, amplió la diferencia con un potente remate desde media distancia para el 3-1. El tanto parecía encaminar definitivamente la victoria cardenal.

Sin embargo, Millonarios reaccionó rápidamente. Al 73, Andrey Estupiñán anotó el segundo tanto del conjunto embajador y dejó el clásico nuevamente abierto. Los azules buscaron el empate durante los minutos finales, pero Santa Fe consiguió sostener la ventaja.