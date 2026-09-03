Dólar hoy: la divisa abrió a la baja en Colombia y tocó los $3.136 en las primeras operaciones

El dólar en Colombia mantiene la volatilidad y comenzó la jornada de este jueves 3 de septiembre con una tendencia bajista, luego de cerrar el miércoles en $3.159. La divisa abrió en $3.140,30, mientras la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en $3.140,55. Durante la jornada del miércoles, el dólar registró un comportamiento volátil con sesgo a la baja. La divisa abrió en $3.150, alcanzó un mínimo de $3.125 y llegó a un máximo de $3.162,50, antes de cerrar en $3.159. Con este comportamiento, el mercado acumula tres jornadas consecutivas con movimientos en distintas direcciones: el lunes el dólar avanzó, el martes retrocedió y el miércoles volvió a presentar volatilidad. Ante este escenario, los analistas permanecen atentos a la aparición de nuevas microtendencias que puedan marcar el rumbo de la divisa en el corto plazo. Le puede interesar: El dólar cerró en $3.140,30, $43 a la baja frente a la TRM, y alcanza mínimo de $3.125

Dólar abrió a la baja este jueves

En la apertura de este jueves, el dólar se ubicó en $3.140,30, con una diferencia de $43,70 frente a la TRM vigente. Para las 8:05 a. m., el precio había tocado un mínimo de $3.136,11 y un máximo de $3.150, en medio de las primeras 21 transacciones de la jornada. Mauricio Acevedo, jefe de estrategia de divisas de Corficolombiana, destacó que durante la jornada anterior la volatilidad alcanzó los $37. “El índice del dólar estadounidense (DXY) cayó 1,4%, marcando su peor rendimiento en un solo día desde el 19 de agosto. La caída del dólar proporcionó un alivio modesto en los principales pares de divisas, permitiendo que el euro subiera 0,16%”, explicó Acevedo. El analista también resaltó el comportamiento del yen japonés, que registró un fuerte repunte de 1% hasta alcanzar los 157,19 yenes por dólar, su nivel más alto en un mes. Para la mañana de este jueves, la moneda japonesa ya operaba en 156,43 por dólar. Lea más: Dólar abrió a la baja este miércoles y se ubica en $3.150

Petróleo también marca la jornada

En el mercado petrolero, los precios registraban descensos después de tres sesiones consecutivas de ganancias, mientras los inversionistas evaluaban los últimos acontecimientos relacionados con el conflicto entre Estados Unidos e Irán. “Ambos contratos habían subido casi 1% el miércoles, alcanzando sus niveles más altos en unas cinco semanas. El pequeño descenso también fue muy corto y se produjo después de que el presidente Donald Trump dijera que los nuevos ataques contra Irán no durarían mucho, mientras que funcionarios estadounidenses señalaron una recuperación en los flujos energéticos a través del estrecho de Ormuz”, señaló Acevedo. Conozca también: El dólar baja alrededor de $30 este martes y cierra en $3.184 en Colombia El comportamiento del petróleo, junto con la evolución del dólar estadounidense y de las principales monedas internacionales, seguirá siendo uno de los factores que los operadores estarán monitoreando durante la jornada para determinar la dirección de la divisa en Colombia. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: