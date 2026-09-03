Dólar hoy: la divisa abrió a la baja en Colombia y tocó los $3.136 en las primeras operaciones

El dólar en Colombia mantiene la volatilidad y comenzó la jornada de este jueves 3 de septiembre con una tendencia bajista, luego de cerrar el miércoles en $3.159. La divisa abrió en $3.140,30, mientras la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en $3.140,55.
Durante la jornada del miércoles, el dólar registró un comportamiento volátil con sesgo a la baja. La divisa abrió en $3.150, alcanzó un mínimo de $3.125 y llegó a un máximo de $3.162,50, antes de cerrar en $3.159.
Con este comportamiento, el mercado acumula tres jornadas consecutivas con movimientos en distintas direcciones: el lunes el dólar avanzó, el martes retrocedió y el miércoles volvió a presentar volatilidad.
Ante este escenario, los analistas permanecen atentos a la aparición de nuevas microtendencias que puedan marcar el rumbo de la divisa en el corto plazo.
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