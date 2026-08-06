Santos respaldó a Neymar tras la polémica en la Copa de Brasil

Después de lo que fue la eliminación de Brasil en la Copa del Mundo Norteamérica 2026, Neymar Jr. se tomó unos días de descanso y además se perdió el debut oficial de Santos en las competiciones del segundo semestre del año. Ney, que estuvo jugando póker el mismo día que Santos debutó en Sudamericana, se reportó al siguiente partido con un doblete ante Chapecoense.

En el último juego del club de Vila Belmiro, el astro brasileño dio la asistencia del único gol ante Remo por la Copa de Brasil. El 1-0 de visitante le bastó al “Peixe” para quedarse con el pase a los cuartos de final del torneo local; sin embargo, todo lo que sucedió dentro del campo fue casi anecdótico debido a lo que ocurrió después del pitazo final y en las escaleras de camino al camerino.

Como es costumbre, la hinchada rival silbó constantemente a Neymar, algo que lo fue sacando de casillas poco a poco hasta que el número 10 no tuvo más paciencia. Cuando el árbitro señaló la mitad de la cancha oficializando el triunfo de Santos, “O Principe” volteó hacia la tribuna y empezó a tirarles besos y a “mofarse” de los hinchas del club selvático.

Posterior a esto, a la hora de bajar las escaleras de camino al camerino, se encontró con varias personas encargadas del club rival, quienes esperaban a Ney para reclamarle por sus gestos; no obstante, él no habló con ellos y, por el contrario, empezó a bailar y a gritarles “eliminados, eliminados”. Esto le dio la vuelta al mundo y recibió críticas como la de Antonio Carlos Teixeira, presidente del Club Remo.