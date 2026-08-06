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Santos respaldó a Neymar tras la polémica en la Copa de Brasil

Ante la polémica generada por Neymar y personas del Club Remo, el Santos se pronunció sobre la situación.

  • Neymar volvió al Santos en 2025. FOTOS: X SantosFC
    Neymar volvió al Santos en 2025. FOTOS: X SantosFC
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
06 de agosto de 2026
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Después de lo que fue la eliminación de Brasil en la Copa del Mundo Norteamérica 2026, Neymar Jr. se tomó unos días de descanso y además se perdió el debut oficial de Santos en las competiciones del segundo semestre del año. Ney, que estuvo jugando póker el mismo día que Santos debutó en Sudamericana, se reportó al siguiente partido con un doblete ante Chapecoense.

En el último juego del club de Vila Belmiro, el astro brasileño dio la asistencia del único gol ante Remo por la Copa de Brasil. El 1-0 de visitante le bastó al “Peixe” para quedarse con el pase a los cuartos de final del torneo local; sin embargo, todo lo que sucedió dentro del campo fue casi anecdótico debido a lo que ocurrió después del pitazo final y en las escaleras de camino al camerino.

Como es costumbre, la hinchada rival silbó constantemente a Neymar, algo que lo fue sacando de casillas poco a poco hasta que el número 10 no tuvo más paciencia. Cuando el árbitro señaló la mitad de la cancha oficializando el triunfo de Santos, “O Principe” volteó hacia la tribuna y empezó a tirarles besos y a “mofarse” de los hinchas del club selvático.

Posterior a esto, a la hora de bajar las escaleras de camino al camerino, se encontró con varias personas encargadas del club rival, quienes esperaban a Ney para reclamarle por sus gestos; no obstante, él no habló con ellos y, por el contrario, empezó a bailar y a gritarles “eliminados, eliminados”. Esto le dio la vuelta al mundo y recibió críticas como la de Antonio Carlos Teixeira, presidente del Club Remo.

“Y ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas y encima vino a provocar”, afirmó el dirigente del Remo.

Ante esto, el Santos no se quedó de brazos cruzados y publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje: “las críticas deportivas son legítimas, pero los ataques personales y las acusaciones infundadas traspasan los límites del respeto y la ética. El Santos FC defenderá siempre a sus atletas, su historia y la integridad de la institución, en nombre de la transparencia y de la imagen del fútbol brasileño”.

Con todo esto, lo cierto es que Santos se mantiene vivo en todos los frentes: Brasileirão, Copa de Brasil y Copa Sudamericana. El próximo partido del “Peixe” comandado por Neymar será el domingo 9 de agosto contra Athletico Paranaense a las 4:30 p.m., hora de Colombia.

Lea también: Tragedia en el fútbol: jugador murió tras ser alcanzado por un rayo durante un partido; 12 heridos

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¿Por qué Neymar fue criticado después del partido entre Santos y Remo?
Neymar fue criticado por los gestos que realizó tras la clasificación de Santos a los cuartos de final de la Copa de Brasil. Según la noticia, respondió a los silbidos de la afición rival lanzando besos hacia la tribuna y, posteriormente, les gritó “eliminados, eliminados” mientras se dirigía al camerino.
¿Qué dijo el presidente de Remo sobre la actitud de Neymar?
Antonio Carlos Teixeira, presidente de Remo, cuestionó el comportamiento del futbolista y lo calificó de manera despectiva. Además, criticó que un jugador con tanta influencia entre los niños protagonizara ese tipo de provocaciones al finalizar el encuentro.
¿Cómo respondió Santos a las críticas contra Neymar?
Santos publicó un comunicado en sus redes sociales en defensa del jugador. El club afirmó que las críticas deportivas son válidas, pero rechazó los ataques personales y las acusaciones que, a su juicio, sobrepasan los límites del respeto y la ética.
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