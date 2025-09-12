x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Jugadora de Atlético Nacional reforzará a Santa Fe para la Copa Libertadores Femenina

La final de la Liga Femenina entre las Cardenales y Azucareras se disputará el 14 y 21 de septiembre.

  • La delantera Sara Sofía Martínez de Atlético Nacional fue prestada a Santa Fe para reforzar el equipo cardenal en Copa Libertadores Femenina. FOTO CORTESÍA ATLÉTICO NACIONAL
    La delantera Sara Sofía Martínez de Atlético Nacional fue prestada a Santa Fe para reforzar el equipo cardenal en Copa Libertadores Femenina. FOTO CORTESÍA ATLÉTICO NACIONAL
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 9 horas
bookmark

Atlético Nacional que terminó su presentación en la Liga Femenina, tras ser eliminado por el Deportivo Cali, anunció que su delantera Sara Sofía Martínez será prestada a Santa Fe, el otro finalista para su presentación en la Copa Libertadores Femenina.

De acuerdo con lo expuesto por Atlético Nacional, Sara Sofía se unirá a Santa Fe para entrenar con ellas con miras a la participación en la Copa Libertadores que se disputará del 2 al 18 de octubre en Argentina.

Sara Sofía fue cedida en préstamo hasta el 31 de octubre, cuando debe regresar a las filas de Atlético Nacional Formas Íntimas, para continuar con los trabajos con miras a lo que será el torneo 2026 con las verdolagas.

Santa Fe y Deportivo Cali disputarán la final de la Liga Femenina los próximos días 14 y 21 de septiembre, primero en El Campín y cerrando en el estadio de Palmaseca, cuando se conocerá al nuevo campeón.

Hay que recordar que Santa Fe tiene tres títulos (2017, 2020, 2023) y el Cali, actual campeón suma dos (2021, 2024) y de ganar, igualaría a las Cardenales como máximas campeonas de la Liga Femenina.

El campeón de Colombia será ubicado en el Grupo D de la Copa Libertadores junto a Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile; mientras que el subcampeón estará en el Grupo A junto al campeón Corinthians de Brasil, Always Ready de Bolivia y el clasificado por Ecuador, que aún no se ha definido.

En el Grupo B fueron ubicados Boca Juniors de Argentina, Alianza Lima de Perú, Adiffem de Venezuela y Ferroviaria de Brasil, en el C están Sao Paulo de Brasil, San Lorenzo de Argentina, Colo Colo de Chile y Olimpia de Paraguay.

Corinthians, actual campeón es el líder de coronas en esta competencia con 5, seguido de San José de Brasil con 3, Ferroviarias y Santos de Brasil ambos con 2.

Por Colombia el único título fue el alcanzado por Atlético Huila en 2018 mientras que Santa Fe ha sido subcampeón en 2021 y 2024, y América de Cali fue subcampeón en 2020. Formas Íntimas también fue subcampeón en 2013.

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida