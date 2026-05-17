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Sebastián Guzmán sembró dudas sobre arbitraje y supuesta influencia de Nacional; luego se disculpó

Las declaraciones de Sebastián Guzmán tras la semifinal entre Tolima y Atlético Nacional desataron una fuerte polémica. El volante insinuó presuntas influencias sobre el arbitraje, recibió críticas y horas después publicó un comunicado ofreciendo disculpas.

  • Sebastián Guzmán, hoy en Tolima, fue campeón con Nacional cuando lo dirigía el mexicano Efraín Juárez. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Sebastián Guzmán, hoy en Tolima, fue campeón con Nacional cuando lo dirigía el mexicano Efraín Juárez. FOTO CAMILO SUÁREZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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La semifinal entre Atlético Nacional y Deportes Tolima no solo dejó polémica dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Tras la victoria del conjunto verdolaga en el duelo de ida de la Liga BetPlay, unas declaraciones del volante Sebastián Guzmán, hoy jugador del equipo pijao y con pasado en Nacional, generaron una fuerte controversia en el fútbol colombiano.

Al finalizar el compromiso, Guzmán insinuó una supuesta influencia de Atlético Nacional sobre los árbitros del fútbol colombiano, comentario que rápidamente se viralizó en redes sociales y despertó todo tipo de reacciones.

“Sabía que esto iba a pasar, yo vengo de allá (Atlético Nacional) y sé cómo es, lastimosamente son cosas que no nos incumben, no se pueden mencionar más por lo que ya saben...”, expresó el mediocampista ante los medios.

Las palabras del futbolista fueron interpretadas por muchos aficionados y periodistas como una insinuación directa sobre presuntos favorecimientos arbitrales hacia el club antioqueño. De inmediato, en redes sociales comenzaron a exigirle pruebas que respaldaran sus afirmaciones, mientras otros calificaron sus declaraciones como irresponsables.

Horas después del revuelo mediático, el propio Sebastián Guzmán publicó un comunicado en el que ofreció disculpas por sus palabras y aseguró que no fue su intención generar interpretaciones equivocadas ni afectar el nombre de Atlético Nacional o del arbitraje colombiano.

Pese a ello, la situación no habría quedado cerrada. Según se conoció, Atlético Nacional estudia la posibilidad de presentar una queja formal por las declaraciones del jugador, considerando que sus palabras podrían afectar la imagen institucional del club.

La polémica llega justo en un momento decisivo de la temporada, con la serie semifinal todavía abierta y el partido de vuelta pendiente, un contexto que aumenta aún más la tensión entre ambos equipos.

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