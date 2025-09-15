La historia de Sebastián Vásquez, el joven de Belén Rincón que se convirtió en futbolista profesional en Dinamarca

El talento colombiano sigue cruzando fronteras. Sebastián Vásquez, un joven mediocampista formado en la cantera de Dímelo Jara F.C., acaba de hacer historia al convertirse en el primer jugador de este club en dar el salto al fútbol profesional, firmando con el Vendsyssel FF de Dinamarca, equipo propiedad del cantante urbano colombiano Blessd. Su fichaje no solo representa un logro personal, sino también un acontecimiento importante para la academia antioqueña y una nueva ventana para el fútbol colombiano. “Los sueños sí se cumplen. Sebastián es la prueba de que la disciplina, el talento y el trabajo en equipo abren puertas en el fútbol internacional”, aseguró Santiago Jaramillo, conocido como Dímelo Jara, fundador de la escuela y mánager de Blessd.

Con sede en Medellín, Dímelo Jara F.C. se ha consolidado en la Primera C del fútbol profesional colombiano, un espacio competitivo que sirve como vitrina para jóvenes promesas. Desde allí, la institución ha construido un proyecto sólido con visión internacional, impulsando a sus jugadores hacia pruebas tanto en Colombia como en el exterior. Por su parte, el Vendsyssel FF, apodado La Fortaleza del Norte, milita en la NordicBet Liga, tercera división del balompié danés. En 2024, Blessd sorprendió al mundo adquiriendo el club con el lema “De Medellín para el mundo”, una apuesta que busca abrir puertas a futbolistas cafeteros en Europa. Vásquez, con apenas 19 años, se convierte en pionero de este sueño compartido, demostrando que la unión entre música y deporte puede transformar realidades.

Detrás del fichaje hay una historia profundamente humana. Vásquez nació en el barrio Belén Rincón, donde dio sus primeros pasos en el fútbol en una cancha de arena que él mismo define como “el patio de mi casa”. A los nueve años ingresó a las divisiones menores del Deportivo Independiente Medellín, con el que jugó torneos como el Babyfútbol y procesos de selección Antioquia y selección Colombia sub-17. Sin embargo, tras casi 11 años en el DIM, llegó el golpe más duro: su salida del club a los 20 años. Sebastián cayó en la frustración, dejó de competir profesionalmente y se refugió en los partidos de microfútbol en su barrio, incluso en encuentros apostados. “Yo sentía que mi fútbol había terminado, que mis sueños estaban perdidos”, confesó. El giro inesperado llegó cuando fue invitado por amigos cercanos a Blessd y Dímelo Jara a disputar torneos barriales. Allí, recuperó confianza y mostró su talento. La dupla artística y deportiva vio en él un potencial que no debía desperdiciarse. “Nosotros queremos darte ese empujón que tanto necesitas. Demuéstranos y la oportunidad va a llegar”, le dijeron. Y así fue. En enero de este año, Vásquez ingresó a Dímelo Jara F.C., donde se preparó con disciplina, esperando su chance. La llamada no tardó en llegar: viajaría a Dinamarca para unirse al Vendsyssel FF. “Blessd me dijo: ‘Sebas, esta es su última bala, aprovéchela y rómpala’”, recuerda con emoción.