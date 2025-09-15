“El club no es de ustedes. Es del pueblo”: la barra de América de Cali amenazó a directivos y jugadores por la crisis del club

Las críticas que comenzaron como un simple murmullo, ahora son un estruendo. El club América de Cali se enfrenta a una tormenta que estalló en las redes sociales, calles y, más ruidosamente, en la tribuna sur del Pascual Guerrero. La barra Barón Rojo Sur (BRS) encendió la mecha de la rebelión a través de un nuevo comunicado publicado este lunes 15 de septiembre, acusando públicamente a jugadores y directivos de convertir al club en “un simple negocio familiar”. Le puede interesar: Video | “Baila Moreno, baila Moreno”: así fue la celebración privada de Once Caldas por los 40 años de Dayro Moreno

Su fuerte y contundente mensaje, publicado a través de su cuenta de X, no es solo un reclamo deportivo, sino una “declaración de guerra” contra la familia Gómez Giraldo, a quienes señalaron como los principales responsables de la decadencia del equipo. El comunicado del BRS es una queja a la “mediocridad” y a la falta de “carácter” en el campo. “Para esos jugadores que pisan la cancha sin el más mínimo orgullo...”, empezó el texto, recordando a los futbolistas que “el club no es de ustedes. Es del pueblo, de una hinchada que no perdona la mediocridad ni la falta de carácter”. Más que un simple llamado a la acción, es un grito desesperado por la identidad y el sentido de pertenencia que, según ellos, se ha perdido, al punto en que para muchos, el equipo está en su “peor momento” futbolístico y administrativo.

El clamor de la hinchada: “fuera familia Gómez Giraldo”

La frustración de los aficionados va más allá de los resultados en la cancha. Los hinchas del América denunciaron una falta de transparencia, decisiones de contratación cuestionables y la ausencia de un proyecto deportivo claro. Creen que los directivos, motivados por una supuesta ambición “barata”, han traicionado la rica historia del club al priorizar los negocios personales sobre los intereses deportivos, dejando en la “crisis” actual. La advertencia del BRS es un eco de la rabia que se ha acumulado por años. “Ustedes quisieron jugar con el Diablo... pero ahora será el Diablo quien juegue con ustedes. Y ese infierno lo encenderá la gente que ama esta camiseta más de lo que ustedes podrán entender jamás”.

América de Cali en su más reciente derrota ante Fortaleza en Bogotá. FOTO: Redes sociales @AmericadeCali

Este hecho dio paso a una hoja de ruta de protestas. Las marchas y plantones han vuelto a ser protagonistas, con llamados a un boicot parcial al clásico local e incluso la amenaza de no ingresar al estadio hasta que no se vean cambios significativos. Los aficionados exigen una sola cosa: que la familia propietaria, los Gómez Giraldo, vendan sus acciones o, al menos, se alejen de la gestión deportiva del club, ya que para ellos sus decisiones no han sido buenas.