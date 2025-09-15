“El club no es de ustedes. Es del pueblo”: la barra de América de Cali amenazó a directivos y jugadores por la crisis del club

Las críticas que comenzaron como un simple murmullo, ahora son un estruendo. El club América de Cali se enfrenta a una tormenta que estalló en las redes sociales, calles y, más ruidosamente, en la tribuna sur del Pascual Guerrero.
La barra Barón Rojo Sur (BRS) encendió la mecha de la rebelión a través de un nuevo comunicado publicado este lunes 15 de septiembre, acusando públicamente a jugadores y directivos de convertir al club en “un simple negocio familiar”.
