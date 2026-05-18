Andrés Millán, el gigante de Puerto Asís Putumayo que suma minutos con Paisas en la Liga Profesional

El ala-pívot Andrés Millán, quien mide 2,00 metros de estatura y en julio cumplirá 25 años, regresó a Paisas con más experiencia, un recorrido internacional y unas ganas enormes de ser campeón de la Liga Profesional y volver a ser llamado a la Selección Colombia, que jugará las ventanas de clasificación al Mundial a mediados de año.
Andrés, quien tuvo un paso por Paisas en 2025 sin minutos de juego, estuvo también en Motilones de Cúcuta y Caribbean Storm, pero sin mucho protagonismo. Luego jugó en las ligas de Argentina y Chile, y ahora regresa a Paisas con un gran aporte, ya que en la temporada ajusta 28:14 minutos de juego por partido, 10,6 puntos en promedio, 9,3 rebotes y 1,3 asistencias, algo que lo tiene feliz. Además, su novia y sus amigos, que residen en Medellín, lo están acompañando a los juegos, algo que le imprime más motivación.