Andrés Millán, el gigante de Puerto Asís Putumayo que suma minutos con Paisas en la Liga Profesional

El ala-pívot Andrés Millán, quien mide 2,00 metros de estatura y en julio cumplirá 25 años, regresó a Paisas con más experiencia, un recorrido internacional y unas ganas enormes de ser campeón de la Liga Profesional y volver a ser llamado a la Selección Colombia, que jugará las ventanas de clasificación al Mundial a mediados de año. Andrés, quien tuvo un paso por Paisas en 2025 sin minutos de juego, estuvo también en Motilones de Cúcuta y Caribbean Storm, pero sin mucho protagonismo. Luego jugó en las ligas de Argentina y Chile, y ahora regresa a Paisas con un gran aporte, ya que en la temporada ajusta 28:14 minutos de juego por partido, 10,6 puntos en promedio, 9,3 rebotes y 1,3 asistencias, algo que lo tiene feliz. Además, su novia y sus amigos, que residen en Medellín, lo están acompañando a los juegos, algo que le imprime más motivación.

Andrés no olvida sus orígenes

Aunque nació en Puerto Asís, Putumayo, su padre, quien es costeño, llevó a Andrés al mes de nacido y lo registró en Montelíbano, Córdoba. A pesar de esto, Andrés no deja de lado sus raíces y siempre aclara que es de Puerto Asís, municipio al que regresó cuando tenía 8 años y donde permaneció hasta cumplir 14. A los 12 se inició en el baloncesto y durante dos años combinó el fútbol con este deporte. Jugó como arquero, pero como le gustaba salir dominando el balón, pronto lo pasaron a la zona defensiva, donde, por su estatura, fue ubicado como zaguero. Confiesa entre risas que ve más fútbol por televisión que baloncesto; por tradición familiar es hincha del Junior y fiel seguidor de Luis Díaz. También le puede interesar: La NBA ya mira a Medellín gracias a Daivon Bailey, la estrella de Paisas Disputó los Juegos Intercolegiados con su pueblo y, posteriormente, un colegio de Neiva lo incorporó a sus filas con una beca. Tras esta etapa, continuó su formación académica y deportiva en Estados Unidos, donde terminó en La Florida, también en calidad de becado. Luego de esa experiencia inició su camino en el baloncesto internacional, pasando por Argentina y Chile.