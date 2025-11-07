Néstor Lorenzo hizo la última convocatoria del año de la Selección Colombia: ¿Cuáles son las novedades?

La Selección Colombia de Mayores continúa dando pasos firmes en su camino hacia el Mundial de 2026. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF), junto con el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo, dio a conocer este viernes la lista de convocados para los dos últimos compromisos del año, ambos en territorio estadounidense. Los duelos amistosos, ante Australia y Nueva Zelanda, servirán no solo como antesala del sorteo mundialista, sino también como el cierre de un año clave en la consolidación del proceso del entrenador argentino.

Lorenzo, que ha logrado impregnar una identidad sólida, competitiva y emocional en el combinado tricolor, sigue apostando por la continuidad del grupo y la integración de nuevos talentos. La idea, como él mismo lo ha reiterado, es que Colombia llegue a 2026 con una base estable, acostumbrada a convivir, competir y ganar bajo la misma filosofía: un fútbol de intensidad, equilibrio y convicción.

Concentración en Estados Unidos

El equipo nacional se reunirá en Fort Lauderdale (Florida) desde este sábado 8 de noviembre, donde iniciará su concentración y trabajos tácticos. Permanecerán allí hasta el 17 del mismo mes, día en que tomarán vuelo hacia New York, ciudad donde se disputará el segundo amistoso.

El primer compromiso será frente a Nueva Zelanda, el 15 de noviembre, mientras que tres días después, el 18, el rival será Australia, en un partido que pondrá a prueba el cierre del ciclo 2025.

En la lista hay 26 jugadores convocados, con varios regresos importantes, pocas caras nuevas y algunas ausencias que llaman la atención, como la del arquero Kevin Mier, quien venía siendo una alternativa sólida bajo los tres palos. Sin embargo, el técnico sigue confiando en la base que ha sostenido el invicto de su gestión, combinando experiencia y juventud.

De los equipos antioqueños solo está David Ospina de Atlético Nacional. También destaca la presencia de James Rodríguez, que continúa siendo parte esencial del proyecto, ahora defendiendo los colores del Club León de México, y la del guajiro Luis Díaz, hoy en el poderoso Bayern Múnich, símbolo del espíritu competitivo que Lorenzo busca mantener en el plantel.