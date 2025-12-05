Colombia quedó en el Grupo K del Mundial 2026: enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo

La Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, quedó ubicada en el Grupo K del Mundial Norteamérica 2026. El rival más fuerte del elenco nacional será el seleccionado de Portugal, que contará con la presencia de su máximo estrella, Cristiano Ronaldo, quien llegará a la Copa del Mundo con 41 años.

Aunque aún no se conocen las fechas de los horarios, ni los lugares donde los disputarán, se estima que el seleccionado nacional podría debutar el 17 de junio del 2026 en Houston o Ciudad de México contra el elenco portugués, al que enfrentará por primera vez, tanto en partidos oficiales, como en juegos amistosos.

Entre tanto, el segundo encuentro que disputará el seleccionado colombiano en el Mundial sería el 23 de junio, en Guadalajara, México, o Houston, Texas, contra el equipo nacional de Uzbekistán, que es uno de los debutantes en los Mundiales. Esta será la primera vez que el cuadro criollo se medirá ante los asiáticos.

El tercer rival de la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial aún no se conoce. El cupo se definirá el próximo mes de marzo. El sorteo determinó que a los cafeteros les toque medirse contra el ganador de la serie de repechaje internacional en la que se enfrentarán Nueva Celedonia y Jamaica en la semifinal, para después medirse contra la República Democrática del congo en la final de la repesca.

La repartición se hizo de esa manera porque los congoleños están mejor ubicados que sus rivales en el ranking de la Fifa.