En el Mundial 2026 se repetirá el partido inaugural de Sudáfrica 2010: así quedó el Grupo A que lidera México

El primer partido del Mundial Norteamérica 2026 será el mismo con el que se abrió la Copa del Mundo que se jugó en 2010: México enfrentará a Sudáfrica.

Aquella vez se enfrentaron el 11 de junio en el estadio Soccer City de Johanesburgo. 16 años después, ambos seleccionados se volverán a ver las caras en el duelo que abre el máximo torneo del fútbol internacional.

Sin embargo, esta vez lo harán en el estadio Azteca de Ciudad de México el próximo 11 de junio, donde se disputará un partido de la Copa del Mundo después de 40 años.

La última vez que se jugó un encuentro del torneo en ese escenario fue el 29 de junio de 1986, cuando la Selección de Argentina venció a Alemania en la final de esa edición del campeonato.

Ahora los futboleros mexicanos, que se han mostrado emocionados por albergar, de nuevo, un Mundial, esperan que su seleccionado nacional se imponga en el primer duelo del torneo que se jugará hasta el 19 de julio de 2026.

También anhelan cobrar “revancha” de lo que ocurrió en Sudáfrica, donde el encuentro inaugural terminó igualado a un tanto.

Entre tanto, en la zona donde están los mexicanos, también quedó ubicado el seleccionado de Corea del Sur, que ha hecho buenas presentaciones en las últimas ediciones de los Mundiales (en Qatar 2022 salió en octavos de final), mientras que el cuarto miembro de esta zona saldrá del ganador del repechaje europeo en el que se enfrentan República Checa, Dinamarca, Macedonia del Note y la República de Irlanda, que se enfrentarán en las repescas de marzo de 2026.