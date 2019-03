La polémica nueva imagen de la Selección Colombia

Luis Díaz, el jugador más desequilibrante del fútbol colombiano en la actualidad, se mostró feliz del nuevo llamado y de la recepción que tuvo por parte del seleccionador portugués.

“Me recibió de muy buena manera. Me felicitó y me dijo que aproveche la posibilidad. Seguir dando lo que doy en Junior y aportar a la Selección cuando él me necesite”, señaló ante los medios colombianos en Yokohama.

El atacante del Junior espera tener la posibilidad de jugar en su primer partido de este nuevo ciclo. “El equipo debe ser muy táctico, porque sabemos que Japón es un rival muy rápido y agresivo. Ojalá nos paremos bien, creemos ocasiones de gol y las concretemos”.