Análisis de encuestas: Cepeda se frena y Abelardo repunta a 9 días de las elecciones

Este jueves se publicaron tres encuestas presidenciales que son “fotografías” de la recta final antes de que este domingo empiece la prohibición para publicar más mediciones antes de la primera vuelta presidencial de 31 de mayo. Los resultados varían y así mismo la tendencia, que es lo recomendable para analizar. Todas coinciden en que Iván Cepeda ya está en segunda vuelta aunque se estanca en los porcentajes de cada encuesta. Aún falta por definir si su rival en segunda vuelta será Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella.
Estos son los puntos clave de cada encuesta y qué tanto pueden influir en la decisión final del voto.