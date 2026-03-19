Bodegas habrían salido en defensa de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, en la red social X, en medio de escándalos

En medio de los cuestionamientos que rodean al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, durante la madrugada de este 19 de marzo se activó en la red social X una campaña digital bajo el hashtag #RespaldoARoa, que por momentos logró posicionarse entre las tendencias.

La actividad se concentró principalmente entre las 12:00 a. m. y la 1:00 a. m., con una alta frecuencia de publicaciones en corto tiempo. Al revisar el comportamiento del hashtag, se observa un patrón repetitivo: múltiples cuentas difundiendo mensajes similares, con estructura casi idéntica y sin interacción orgánica relevante, lo que sugiere una estrategia coordinada.

Capturas de pantalla evidencian cómo perfiles con baja actividad previa o con dinámicas de publicación automatizadas replicaban mensajes en defensa de Roa, destacando supuestos logros en la empresa y enmarcando los cuestionamientos como ataques políticos.

Entre los mensajes difundidos se leen frases como: “Roa demostró que lo público puede ser eficiente” o “lo quieren tumbar porque puso a Ecopetrol al servicio del país”, acompañadas del mismo hashtag. En otros casos, las publicaciones resaltaban cifras de producción o inversión sin mayor contexto, repitiendo una narrativa alineada.

Este tipo de comportamiento es común en lo que en Colombia se conoce como “bodegas digitales”: redes de cuentas que amplifican mensajes de manera coordinada para influir en la conversación pública, muchas veces en momentos clave o de crisis reputacional.

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